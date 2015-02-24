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24 февраля, 18:14

На 33 км Можайки откроют движение по правой стороне путепровода

проекты стройкомплекс Москвы Можайское шоссе путепроводы

Фото: M24.ru/Александр Горностаев

Движение по правой стороне путепровода через железную дорогу на 33 километре Можайского шоссе планируют открыть 25 февраля, сообщает Агентство "Москва". Это позволит продолжить работы по возведению левой части дороги.

Правая часть путепровода предназначена для движения из Москвы в область, при этом пока транспорт сможет ездить только по одной полосе в каждом направлении – из Москвы в область и обратно.

Протяженность путепровода – 543 метра, по две полосы в каждом направлении. Ширина проезжей части и пешеходных тротуаров почти 30 метров. Полностью завершение работ и открытие всех четырех полос путепровода для движения автомобилей планируется летом.

Дороги Москвы: Можайское шоссе

Напомним, в 2014 году Сергей Собянин открыл движение по самой длинной эстакаде в Москве – на Можайском шоссе от улицы Толбухина до улицы Петра Алексеева. Протяженность эстакады составляет 2,3 километра. Ее строительство продолжалось 13 месяцев, что на 3 месяца меньше запланированного срока.

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"Мы продолжаем масштабную реконструкцию Можайского шоссе, одного из самых значимых в городе - около 2,5 миллионов человек регулярно пользуются этой трассой. Речь идет и о автомобилистах, и тех, кто пользуется общественным транспортом", – сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, на Можайском шоссе убрано несколько светофоров – на пересечении с улицами Толбухина, Витебской, Кубинка, Гвардейской, Рябиновой, Петра Алексеева. Таким образом, трасса длиной 14 километров от поста ДПС у МКАД до Краснопресненской набережной стала бессветофорной.

На эстакаде и реконструированных боковых проездах предусмотрено по 3 полосы движения в каждую сторону. Кроме того, под эстакадой расположилась парковка на 1026 машино-мест. Автостоянка может быть использована жителями близлежащих домов.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

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