Первые публичные слушания в "Активном гражданине" пройдут 23 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первые электронные публичные слушания запускаются сегодня на портале "Активный гражданин", сообщается на обновленном портале правительства Москвы. Первое обсуждение будет посвящено строительству спорткомплекса с бассейном и подземной парковкой в Центральном Чертанове.

Здание спортивного комплекса расположится по адресу улица Чертановская, владение 45. Оно будет иметь площадь 5500 квадратных метров и высоту шесть этажей. Подземная стоянка комплекса будет рассчитана на 19 машино-мест.

Приглашение на электронные публичные слушания по проекту получили 30 тысяч жителей района. В письмах приложены ссылки на полную градостроительную документацию. Информацию об электронных слушаниях опубликуют также на сайтах управ и на портале "Активный гражданин".

Жителям предложат выбрать из четырех вариантов ответа: "Поддерживаю", "Поддерживаю, есть замечания и предложения", "Не поддерживаю", "Затрудняюсь ответить". Голосование также предусматривает возможность оставить свои комментарии по проекту. При попытке отдать свой голос москвичам предложат пройти идентификацию – связать свой аккаунт с городским порталом госуслуг и дополнить личные данные.

"Большая Москва": Электронная Москва

Проголосовать сможет только человек, оставивший на портале госуслуг персональную информацию:



паспортные данные;

данные СНИЛСа;

телефон;

электронную почту;

адрес регистрации.

Отметим, что дополнить свои аккаунты на портале госулсуг персональными данными москвичи могли с 19 октября.

Адрес москвича проверят автоматически с помощью системы Единого информационно-расчетного центра (АСУ ЕИРЦ), в которой выставляются счета за коммунальные услуги. Благодаря этому один и тот же пользователь не сможет голосовать дважды.

Сервис электронных публичных слушаний предназначен для москвичей, которые не могут принять участие в мероприятии лично. Теперь они могут высказать свое мнение, сидя дома, на работе или во время поездки в метро. Виртуальная экспозиция будет доступна в сети вплоть до 17 ноября.

Основные объекты строительства в Москве

Как пояснили в Департаменте информационных технологий города Москвы, система традиционных публичных слушаний не отменяется. Город просто дает москвичам новые возможности.

Для тех, кто готов встретиться с застройщиками и районными властями лично, сегодня в актовом зале ГБУ "Жилищник района Чертаново Центральное" на Кировоградской улице откроют экспозицию, куда жители смогут прийти лично. Экспозиция будет работать неделю. Еще неделя у жителей будет на то, чтобы высказать свое мнение и передать его в окружную градостроительную земельную комиссию. 10 ноября в 19.00 запланировано собрание, на котором мнение о проекте можно будет высказать лично. До 17 ноября продлится сбор дополнительных замечаний и предложений.

Проект на Чертановской улице уже проходил общественное обсуждение в феврале этого года. Тогда 76 процентов пользователей выступили за открытие бассейна. После этого власти внесли в градостроительный план земельного участка изменения. Теперь итоговый документ вынесен на официальные публичные слушания, имеющие юридическую значимость.

О том, что публичные слушания начнут проходить в электронном виде, заявила на прошлой неделе заммэра Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что удаленные голосования не заменяют традиционную процедуру, а дополняют ее.

Планировалось, что первые электронные слушания пройдут в конце ноября. Однако старт пилотного проекта пренесли на октябрь.

Пользователи "Активного гражданина" и раньше участвовали в принятии градостороительных решений. Так жители города уже оценили проект развития МГУ и Тушинского аэродрома, определили судьбу Шуховской башни и внешний облик Триумфальной площади.