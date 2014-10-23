Власти требуют снести незаконные конструкции на 25 исторических зданиях города

Фото: ТАСС

Власти города требуют снести конструкции, незаконно возведенные на территориях 25 исторических зданий столицы. Это различные мансарды и пристройки, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

"Несколько лет назад мы выявили 33 факта возведения незаконных конструкций типа мансард или пристроек к историческим зданиям. На сегодня восемь уже снесены", - рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.

Среди уже демонтированных объектов - гаражи, незаконно возведенные возле Московского планетария, а также кафе "Белая лошадь" на Страстном бульваре. По словам Кибовского, в настоящее время по двум объектам проводится экспертиза, еще по десяти - судебное разбирательство. "По остальным незаконно возведенным конструкциям собираем материалы", - добавил руководитель ведомства.

Ранее M24.ru уже сообщало, что в центре Москвы ликвидируют 25 незаконных мансард на крышах жилых домов. Так, на улице Новослободская в доме №62 владелица одной из квартир оборудовала на чердаке туалет, кухню и личный кабинет, заняв 112 квадратных метров общедомового имущества.

Также объекты самостроя были выявлены на Сретенском бульваре, Мясницкой улице, Большой Ордынке, в Большом Трехгорном и в Колокольниковом переулках, на Фрунзенской набережной.

Отметим, что в этом году уже была демонтирована незаконная мансарда на доме Пастернака в Оружейном переулке. Там организовали японское кафе и французскую блинную. При этом за демонтаж и восстановление кровли собственники надстройки должны будут заплатить городу 5 миллионов рублей.