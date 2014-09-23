Футбольное поле и площадку для игры в городки построят на северо-востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Футбольное поле с легкоатлетическим ядром и площадка для игры в городки появятся на северо-востоке Москвы. Объекты будут располагаться в районе Северное Медведково, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Около футбольного поля построят трибуны, рассчитанные на 250 мест.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, рядом с комплексом спортивных объектов разместится административное здание площадью около тысячи квадратных метров. В ходе заседания правительства был утвержден проект планировки.

Напомним, к 2017 году в столице планируется построить 38 спортивных сооружений за счет средств инвесторов.

В этом году за счет привлеченных средств планируется построить 10 спортивных объектов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию: стадион футбольного клуба "Спартак" "Открытие Арена" в Тушине; встроенный в жилой дом физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на улице Искры; тренажерный зал в спортивном комплексе на улице Гурьянова, 30; лыжная трасса в сельском поселении Михайлово-Ярцевское вблизи деревни Лужки.

Кроме того, в настоящее время строятся три ФОКа на юго-востоке, западе и северо-западе Москвы, а также крытые корты в Белокаменном проезде, ледовый дворец на Автозаводской улице и спортивно-оздоровительный центр в деревне Сосенки.