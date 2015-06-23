Жители выберут лучший реализованный проект столицы в сфере строительства

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В системе электронных референдумов "Активный гражданин" 23 июня стартовало голосование на выбор лучшего реализованного в 2014 году проекта в области строительства, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы. Оно проходит в рамках ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

Из 68 градостроительных проектов горожане выберут 11 лучших, которые были возведены в столице в прошлом году за счет средств инвесторов.

"Это первый год, начиная с 2000 года, когда победителей в конкурсе будет на 11 компаний больше, – подчеркнул глава департамента Сергей Левкин. – Голосование на портале "Активный гражданин" позволит нам привлечь большее внимание общественности к конкурсу, определить проект, который получит статус “народный выбор”. Он также сообщил, что выбрать наиболее интересный проект москвичи могут и на сайте конкурса. По итогам двух голосований победителям вручат призы. Торжественная церемония награждения состоится 7 августа.

Сергей Левкин напомнил, что параллельно определять финалистов будет городская конкурсная комиссия под председательством заместителя мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Всего в конкурсе участвует 68 проектов в 11 номинациях, причем больше всего заявок (16) было подано в номинации "Лучший реализованный проект учебно-образовательного и воспитательного учреждения". 14 проектов соревнуются в номинации "Лучший проект многоквартирного дома повышенной комфортности", восемь – "Лучший реализованный проект офисного здания и делового центра".

Заявки на участие в конкурсе были поданы в следующих номинациях:

– "Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения" – 2;

– "Лучший реализованный проект многоквартирного дома экономкласса" – 7;

– "Лучший проект многоквартирного дома повышенной комфортности" – 14;

– "Лучший реализованный проект учебно-образовательного и воспитательного учреждения" – 16;

– "Лучший реализованный проект лечебно-оздоровительного учреждения" – 2;

– "Лучший реализованный проект гостиницы" – 3;

– "Лучший реализованный проект офисного здания и делового центра" – 8;

– "Лучший реализованный проект многофункционального торгового центра и комплекса" – 4;

– "Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия" – 5;

– "Лучший реализованный проект транспортной инфраструктуры" – 5;

– "Лучший реализованный проект коммунально-инженерной инфраструктуры" – 2.