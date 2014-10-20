Форма поиска по сайту

20 октября 2014, 17:38

На востоке города построят ТПУ "Косино-Ухтомская" с гостиницей

Фото: ТАСС/ Александра Мудрац

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки ТПУ "Косино-Ухтомская", сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Далее проект рассмотрят на публичных слушаниях.

Транспортный узел появится на одноименной станции метро Кожуховской линии. По прогнозам Стройкомплекса, пассажиропоток станции составит 160 тысяч человек в сутки.

Как сообщает пресс-служба Стройкомплекса, сейчас в районе будущего ТПУ плохо отремонтированы дороги, нет пешеходных переходов, заездных карманов и оборудованных парковок.

"Проект планировки предусматривает развитие территории, строительство дорог и проездов. На транспортно-пересадочном узле появится большая автостоянка", - добавил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Кроме того, рядом с ТПУ "Косино-Ухтомская" появится многофункциональный центр с гостиницей, торговыми и офисными помещениями.

Публичные слушания по проекту проведет префектура ВАО.

"Москва строится": Кожуховска​я линия метро

Напомним, Кожуховская линия метро, которая начнется от станции "Авиамоторная", пройдет по территории Юго-Восточного и Восточного округов и соединит Некрасовку с другими районами Москвы. Всего откроют восемь новых станций. Протяженность ветки составит почти 17 километров, она будет включать в себя 8 станций:

  • "Нижегородская улица",
  • "Стахановская",
  • "Окская улица",
  • "Юго-восточная",
  • "Косино",
  • "Салтыковская улица",
  • "Косино-Ухтомская",
  • ""Некрасовка".

Как сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, движение по Кожуховской линии метро планируют пустить одновременно, открыв все станции сразу. Полностью ветка заработает в 2015-2016 годах.

