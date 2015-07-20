В столице снесли 90% ветхих пятиэтажек - Хуснуллин

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Программу сноса ветхих домов в столице выполнили на 90%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"За время программы по сносу домов первого периода индустриального домостроения было снесено 1540 строений, что составляет 90% от общего объема", - сказал Хуснуллин. Заммэра добавил, что 1039 домов из этого числа демонтировали за бюджетные деньги и 625 - за счет средств инвесторов.

По словам Хуснуллина, на сегодня остается снести 182 дома, причем 124 из них будут снесены за счет бюджета и 58 - за счет частных инвестиций.

Напомним, снос пятиэтажных панельных домов реализуется в рамках государственной программы "Жилище". Всего по этой программе в Москве планировалось снести 1722 пятиэтажек.

Фото: stroi.mos.ru

Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести аварийные дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы.

Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2016 году. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, эта программа будет выполнена, несмотря на сложную экономическую ситуацию.