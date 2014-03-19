Выдано разрешение на строительство стадиона "Динамо"

Фото: M24.ru

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство стадиона "Динамо", где также разместятся тренировочный и концертный комплексы. Первым этапом станет возведение подземной автостоянки, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Согласно проектной документации, автостоянка рассчитана на 731 машино-место. Предполагается, что на строительство подземной части "ВТБ-Арены" уйдет около 9 месяцев.

В настоящее время строители завершили демонтаж восточной, северной и южной трибун стадиона "Динамо". Западная трибуна является памятником архитектуры, поэтому она станет частью новой арены.



Футбольный стадион "Динамо" вместит 27 тысяч зрителей. Малая арена, расположенная по соседству, будет принимать матчи по хоккею, баскетболу, а также концерты.

Открытие арены запланировано на 22 октября 2017 года и приурочено к дню рождения знаменитого голкипера "бело-голубых" Льва Яшина.

Рядом со стадионом появится городской квартал "Арена Парк", где разместятся гостиница, офисные здания, кафе, магазины и несколько жилых комплексов.

Стадион "Динамо" закрыли на реконструкцию в ноябре 2008 года.