Выдано разрешение на строительство стадиона "Динамо"

Фото: M24.ru
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство стадиона "Динамо", где также разместятся тренировочный и концертный комплексы. Первым этапом станет возведение подземной автостоянки, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Согласно проектной документации, автостоянка рассчитана на 731 машино-место. Предполагается, что на строительство подземной части "ВТБ-Арены" уйдет около 9 месяцев.
В настоящее время строители завершили демонтаж восточной, северной и южной трибун стадиона "Динамо". Западная трибуна является памятником архитектуры, поэтому она станет частью новой арены.
Ссылки по теме
- От "Лужников" до "Мегаспорта": как изменятся столичные стадионы
- Реконструкция стадиона "Динамо" завершится в 2017 году
Футбольный стадион "Динамо" вместит 27 тысяч зрителей. Малая арена, расположенная по соседству, будет принимать матчи по хоккею, баскетболу, а также концерты.
Открытие арены запланировано на 22 октября 2017 года и приурочено к дню рождения знаменитого голкипера "бело-голубых" Льва Яшина.
Рядом со стадионом появится городской квартал "Арена Парк", где разместятся гостиница, офисные здания, кафе, магазины и несколько жилых комплексов.
Стадион "Динамо" закрыли на реконструкцию в ноябре 2008 года.
Сайты по теме