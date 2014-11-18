Зрительские кресла в новой "Табакерке" будут прятать под сцену

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Новое здание Московского театра-студии под руководством Олега Табакова оснастят уникальным звуковым, световым и сценическим оборудованием, сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Все отделочные работы и установку технологического оборудования планируется завершить в 2015 году. Кроме того, театр оснастят оборудованием, соответствующим всем мировым стандартам", приводит слова Бочкарева пресс-служба ведомства.

Так, сценическое оборудование будет представлять собой комплексную систему из поворотного кольца, поворотного круга и нескольких подъемно-опускных площадок. Появится там и сцена-трансформер, которая сможет увеличиваться в длину.

Помимо этого, в театре будет возможность освобождать дополнительную площадь при перемещении под сцену зрительских кресел четырех рядов партера. Это будет первая подобная театральная площадка в городе. Также в зрительном зале планируется установить систему виртуальной акустики помещения. Благодаря ей у каждого спектакля будет свое индивидуальное звуковое сопровождение. Всего в зале организуют около 400 мест.

Напомним, что новое здание "Табакерки" расположено по адресу: улица Гиляровского, владение 2-4. Театр находится на территории многофункционального комплекса, в котором расположены офисы и банки. Театр занимает шесть этажей. Здесь также разместится музей театра, буфеты, репетиционный зал, цеха для костюмов и реквизита и гримерные.

Решение о строительстве полноценного здания "Табакерки" недалеко от метро "Сухаревская" было принято еще в 1997 году, а спустя семь лет началось его сооружение. Открытие новой сцены на улице Гиляровского планировалось в 2007 и 2013 годах, однако тогда оно не состоялось из-за финансовых проблем.

В настоящее время театр со дня его основания в 1987 году располагается в подвальном помещении на улице Чаплыгина около станции метро "Чистые Пруды". После того как будет построено новое здание, подвальное помещение сделают площадкой для выпускников школы-студии "Табакерки". Ее первый выпуск состоится в 2014 году; для репертуара готовы три дипломных спектакля.