Голландский домик Петра I достроят в "Коломенском" к середине ноября

Посетители Коломенского музея скоро увидят дом Петра Великого

В музее-заповеднике "Коломенское" достраивают точную копию голландского домика Петра I. Здание будет аналогично историческому памятнику, находящемуся в городе Заандам, во всех отношениях: в Москве в натуральную величину воссоздадут даже стенной шкаф, в котором спал Петр, когда обучался в Нидерландах корабельному делу. Открытие копии нидерландского домика Петра I Великого запланировано на середину ноября.

Строительство совместно ведут российские и голландские инженеры-военнослужащие – по инструкции, присланной из Нидерландов. Они уже возвели стены, и завершить воссоздание домика площадью чуть более 40 квадратных осталось лишь отделочными работами.

Пока идет строительство, в "Коломенском" готовят выставку, которая расположится в московской копии голландского домика.

"Экспозиция будет о заандамском домике, о жизни Петра в Голландии, о его морских проектах", - рассказал в интервью каналу "Москва 24" директор Московского государственного объединенного музея "Коломенское – Измайлово – Лефортово – Люблино" Сергей Худяков.