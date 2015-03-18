Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта 2015, 16:28

События

В Красногорске открыли аллею к 50-летию первого выхода в открытый космос

18 марта в подмосковном Красногорске появилась Аллея Космонавтов. Открыл ее Алексей Леонов – человек, 50 лет назад первым вышедший в безвоздушное пространство.

На аллее установлен макет корабля "Восход-2", на котором Леонов совершил свой исторический полет. Вскоре там появятся макеты "Востока" и "Союза" без которых, подчеркнул Алексей Архипович, освоение космоса было бы невозможным.

Ссылки по теме


Как отметил губернатор Московской области Алексей Воробьев, подобные места с историческим значением будут появляться и дальше. "Идет не просто стройка, она наполнена смыслом. Это память тех, кто прославил нашу страну, тех, кто причастен к этому событию", – сказал он.

Появление космической аллеи в Красногорске не случайно – местный завод им. Зверева делал оптику для космических кораблей, а кинокамера, произведенная на заводе, побывала вместе с Алексеем Леоновым в открытом космосе.

Фотогалерея

1 из 18
проекты Красногорск аллеи Алексей Леонов мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика