В Красногорске открыли аллею к 50-летию первого выхода в открытый космос

18 марта в подмосковном Красногорске появилась Аллея Космонавтов. Открыл ее Алексей Леонов – человек, 50 лет назад первым вышедший в безвоздушное пространство.

На аллее установлен макет корабля "Восход-2", на котором Леонов совершил свой исторический полет. Вскоре там появятся макеты "Востока" и "Союза" без которых, подчеркнул Алексей Архипович, освоение космоса было бы невозможным.

Как отметил губернатор Московской области Алексей Воробьев, подобные места с историческим значением будут появляться и дальше. "Идет не просто стройка, она наполнена смыслом. Это память тех, кто прославил нашу страну, тех, кто причастен к этому событию", – сказал он.

Появление космической аллеи в Красногорске не случайно – местный завод им. Зверева делал оптику для космических кораблей, а кинокамера, произведенная на заводе, побывала вместе с Алексеем Леоновым в открытом космосе.