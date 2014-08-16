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Проекты

16 августа 2014, 12:21

Спортивный комплекс рядом со стадионом "Спартак" откроется в 2016 году

проекты стадионы спорткомплексы Стадион Спартак арены

Фото: M24.ru

Многофункциональный спортивный комплекс рядом со стадионом "Спартак" будет открыт в начале 2016 года. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Там будет построен крытый многофункциональный спортивный комплекс для тренировочных матчей и других мероприятий. Он уже возводится полным ходом. В начале 2016 года, думаю, его уже сдадут", - сообщил Бочкарев.

Бочкарев добавил, что станция метро и стадион "Спартак" откроются в один день – 27 августа этого года.

Напомним, что стадион "Открытие Арена" ("Спартак") строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории арены также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики.

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На территории арены планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну. Вместимость стадиона составит 42 тысячи зрителей, однако к чемпионату мира по футболу 2018 года она будет увеличена до 45 тысяч.

Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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