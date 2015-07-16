В Москве нашли 10 мест для памятника князю Владимиру

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве продолжают выбирать место для установки памятника князю Владимиру. На данный момент рассматриваются 10 возможных площадок, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Обсуждение ведется с участием архитекторов, специалистов архитектурного надзора, геодезистов, скульпторов и искусствоведов.

"Финальные варианты мест установки памятника будут определены рабочей группой в ближайшее время. При этом к настоящему времени никаких предложений по месту установки памятника РВИО в Московскую городскую Думу не вносило", – отмечается в пресс-релизе.

Тем временем, координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов назвал две площадки, на которых можно было бы установить памятник. По его словам, с исторической и градостроительной точек зрения наиболее предпочтительное место – средняя терраса Воробьевых гор.

"Ни в коем случае не верхняя бровка, а именно средняя терраса. Однако вариант со средней террасой Воробьевых гор нуждается в изучении с точки зрения природоохранного законодательства", – цитирует Михайлова "Интерфакс".

Также, по мнению представителя "Архнадзора", может быть рассмотрена площадка возле храма Христа Спасителя. Вместе с тем, он негативно высказался на счет идеи разместить памятник на Боровицкой площади.

Изначально планировалось разместить памятник князю Владимиру на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако этот выбор вызвал широкий общественный резонанс. Среди других вариантов рассматриваются площадь Европы у Киевского вокзала, Лубянская площадь, новые районы столицы, площадка у храма Христа Спасителя.

Напомним, в этом году отмечается 1000-летие со дня смерти князя Владимира. Памятник, по проекту Народного художника России Салавата Щербакова, планируется установить в день народного единства 4 ноября.