Ветеринарный комплекс построят на северо-западе Москвы

Ветеринарный комплекс планируется построить на северо-западе столицы. В коммунальной зоне на Дубравной улице появятся ветеринарная клиника, гостиница для животных, выставочный зал и конюшня.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала план застройки земельного участка. Ветеринарный комплекс построят по адресу: Дубравная улица, владение 50, сообщает информационный центр правительства Москвы.

В настоящее время по указанному адресу находятся спортклуб, ангар и недостроенный модуль. Все необходимые для строительства разрешения уже получены.

Количество этажей в зданиях ветеринарного комплекса не превысит пяти, а площадь объекта составит чуть менее 6 тысяч квадратных метров.