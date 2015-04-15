Форма поиска по сайту

15 апреля 2015, 22:34

На юго-востоке сносят ветхую пятиэтажку

Фото: M24.ru/Александр Авилов

На улице Лонгиновская на юго-востоке города к сносу подготовили пятиэтажку первого периода индустриального домостроения, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Строители завершают работы по отключению инженерных коммуникаций. Дом демонтируют за счет средств городского бюджета.

Всего в этом году в ЮВАО планируется снести пять пятиэтажек первого периода индустриального домостроения, тем самым завершив программу сноса в округе.

Программа сноса пятиэтажек в Москве продолжится в 2015 году

Напомним, программа расселения пятиэтажек сносимых серий выполнена на 88 процентов. С 1999 года новые квартиры получили более 350 тысяч москвичей, проживавших в пятиэтажках. Из 1722 домов, вошедших в программу переселения, снесено уже 1522. Осталось расселить последние 200 домов.

По словам Сергея Собянина, программа расселения не будет приостановлена несмотря на сложную экономическую ситуацию. В адресной инвестиционной программе заложены средства на строительство новых жилых домов. Частные застройщики также собираются выполнить свои обязательства.

