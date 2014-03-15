Власти Москвы подобрали почти 30 участков для строительства храмов

Около тридцати участков подобрано под строительство храмов в Москве

Столичные власти подобрали примерно 30 участков для строительства храмов. Об этом рассказал советник мэра Москвы Владимир Ресин, сообщает телеканал "Москва 24".

Возведение церквей и часовен проводится в рамках реализации программы "200 храмов".

"В ЗАО хорошо идет реализация этой программы, уже одобрено строительство 29 храмов, - сказал Ресин. - Мы рассмотрели ход работ и наметили программу этого года с учетом сложившейся ситуации".

Напомним, программа "200 храмов" стартовала в 2011 году при поддержке столичного правительства и РПЦ.

Тогда патриарх московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на то, что столица пребывает на последнем месте среди всех регионов России по соотношению храмов и количества православного населения. Чтобы соответствовать нормативам, в городе нужно построить 591 храм.

Возводить культовые сооружения планируется во всех округах Москвы, кроме Центрального.