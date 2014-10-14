Храм Сергия Радонежского в Южном Тушине возведут до конца года

Фото: ТАСС/ Зураб Явахадже

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского планируется достроить до конца года. Он появится на северо-западе столицы на улице Василия Петушкова, сообщил депутат Госдумы, куратор программы строительства двухсот православных храмов в Москве Владимир Ресин.

Открытие храма приурочено к 700-летию Сергия Радонежского, которое отмечается в этом году. Владимир Ресин отметил, что точно такой же храм уже построен в Анапе. "То, что одинаковые храмы строятся в разных городах, символически подчеркивает единство духовного возрождения в разных уголках России", - приводит слова Ресина пресс-служба Стройкомплекса.

Храм рассчитан на 300 прихожан. Рядом с ним строится дом-причта. Кроме того, к храму пристроят звонницу.

Напомним, что в сентябре Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заложили камень еще одного храма в районе Тушино. Саму церковь у берега Москвы-реки планируется построить к 2017 году. По словам мэра Москвы, будущий храм удачно впишется в новый район, который построят на территории бывшего Тушинского аэродрома.

Площадь нового храма превысит 1,7 тысячи квадратных метров, а высота – 36 метров. При этом он будет вмещать до тысячи прихожан. Храм получил свое имя в честь великого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.