Храм Сергия Радонежского в Южном Тушине возведут до конца года

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского планируется достроить до конца года. Он появится на северо-западе столицы на улице Василия Петушкова, сообщил депутат Госдумы, куратор программы строительства двухсот православных храмов в Москве Владимир Ресин.
Открытие храма приурочено к 700-летию Сергия Радонежского, которое отмечается в этом году. Владимир Ресин отметил, что точно такой же храм уже построен в Анапе. "То, что одинаковые храмы строятся в разных городах, символически подчеркивает единство духовного возрождения в разных уголках России", - приводит слова Ресина пресс-служба Стройкомплекса.
Храм рассчитан на 300 прихожан. Рядом с ним строится дом-причта. Кроме того, к храму пристроят звонницу.
Напомним, что в сентябре Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заложили камень еще одного храма в районе Тушино. Саму церковь у берега Москвы-реки планируется построить к 2017 году. По словам мэра Москвы, будущий храм удачно впишется в новый район, который построят на территории бывшего Тушинского аэродрома.
Площадь нового храма превысит 1,7 тысячи квадратных метров, а высота – 36 метров. При этом он будет вмещать до тысячи прихожан. Храм получил свое имя в честь великого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.
История вопроса: 200 храмовС 2010 в Москве действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций.
Первый храм "Программы-200" был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы.
В августе этого года стало известно, что с учетом присоединенных территорий в столице планируется построить 380 храмов. Всего же в рамках проекта по возведению временных часовень в столице уже открыли 71 объект.
Всего в Москве функционируют 958 храмов и часовен. При этом в 473 регулярно проходят богослужения.
