В трех округах столицы построят футбольные поля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Три новых футбольных поля появятся в столице до конца года. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

На Фестивальной улице на севере города построят футбольное поле площадью 8 тысяч квадратных метров, а также возведут площадку для игры в мини-футбол.

Футбольное поле с трибунами и легкоатлетическим ядром появится в Студеном проезде на северо-востоке столицы. Его площадь составит более 17 тысяч "квадратов".

В Сумском проезде на юге Москвы построят поле с подогревом и трибунами почти на 500 мест. Его площадь составит 6,4 тысячи квадратных метров.

Ранее Левкин заявлял, что в этом году планируется достроить 13 спортивных объектов общей площадью 148 тысяч "квадратов". По его словам, объекты строятся как за счет городского и федерального бюджетов, так и инвесторов.

В центре города в сентябре должен открыться многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и физкультурно-оздоровительный комплекс.

На западе и юге Москвы инвесторы уже ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в составе жилого комплекса на Мосфильмовской улице и Ледовый дворец в составе "Парк Легенд", где пройдет ЧМ по хоккею 2016 года.

На северо-востоке столицы ведется благоустройство и запланирован к вводу в 4 квартале 2015 года Легкоатлетичный манеж со спортивным ядром на Ярославском шоссе. В деревне Сосенки достраивают спортивно-оздоровительный центр с офисными помещениями.

Кроме того, за счет города планируется ввести семь объектов, в числе которых три футбольных поля, ФОК и спортивная школа.