Опубликована карта столичных транспортно-пересадочных узлов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

На портале Стройкомплекса Москвы представлена схема размещения 273 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), которые планируется построить в столице до 2020 года.

"Сегодня в Москве прокладываются новые транспортные артерии: линии метро, перепрофилируется под пассажирские перевозки Малое кольцо железной дороги (МКЖД), создаются выделенные полосы для общественного транспорта, реконструируются вылетные магистрали и клеверные развязки на МКАД. Программа развития ТПУ позволит связать весь городской транспорт в единую систему, что повысит комфортность пассажирских перевозок", – говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, ТПУ предлагается создавать на базе существующих и новых станций метро, остановок Малого кольца железной дороги и радиальных направлений пригородных железных дорог.

"Например, проекты 37 новых станций метрополитена предусматривают, что в будущем на их основе построят ТПУ", – отметил Хуснуллин. Основная задача каждого транспортно-пересадочного узла – создание комфортных, быстрых и безопасных зон пересадки на различные виды транспорта.

"В составе ТПУ обязательным является размещение социально-значимых объектов – многофункциональных центров госуслуг, отделений "Почты России", аптек, медпунктов, отделений полиции", – отметили в пресс-службе Стройкомплекса.

Фото: Стройкомплекс Москвы

Строительство транспортно-пересадочных узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря

строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города.

Все ТПУ по плану должны объединить в себе автовокзалы, станции метро и пригородных электричек, а также остановки городского наземного транспорта.

Как ранее сообщало M24.ru, на Малом кольце Московской железной дороги появится ТПУ в виде "вертикального города". Это будет транспортно-пересадочный узел "Окружная" в северном округе, рядом с Дмитровским шоссе. Станции метро, железной дороги и МКЖД, а также автобусные остановки расположатся на трех уровнях, между которыми пассажиры будут перемещаться на лифтах и эскалаторах. Такие объекты есть в Гонконге и Сингапуре.