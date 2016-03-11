60 городских помещений освободили от незаконных пользователей

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

С начала года более 60 помещений городской собственности освободили от незаконных пользователей, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Незаконная деятельность в городских помещениях обычно выявляется в ходе проверок или по обращению жителей. Так и было обнаружено порядка 60 помещений без правоустанавливающих документов либо же они использовались под цели, отличные от установленных условиями договора.

Все эти помещения вовлекут в хозяйственный оборот, в том числе под социальные цели, передает Агентство "Москва".

Напомним, в 2015 году от незаконного использования освободили 760 объектов городской собственности. Например, в декабре прошлого года элитный ресторан выселили из исторического здания на Вятской улице.

Расположенное на севере столицы здание является объектом культурного наследия "Клуб фабрики "Свобода". Ранее это здание передали инвестору для проведения реставрации. Однако после проведения ремонта в него незаконно въехал ресторан "Эсперанто".

В историческом здании площадью более четырех тысяч квадратных метров размещался ресторан и банкетный зал. Городская собственность освобождена от незаконных пользователей, заменены замки, а сам объект взят под охрану.