На юго-западе города достроили торгово-досуговый центр "Ясенево"

Фото: m24.ru/Тимур Фехретдинов

На юго-западе Москвы завершилось строительство торгово-досугового центра "Ясенево". Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, передает пресс-служба ведомства.

На территории общей площадью почти 44 тысячи квадратных метров разместятся магазины и предприятия общепита. Кроме того, здесь организована подземная автостоянка на 390 машино-мест.

Объект возводится за счет внебюджетных источников. В настоящее время Мосгосстройнадзор рассматривает вопрос о выдаче застройщику заключения о соответствии построенного объекта всем необходимым требованиям.

Ранее m24.ru сообщало, на пересечении Новоясеневского проспекта с улицей Тарусской, у северного выхода станции метро "Ясенево", хотели построить торговый центр площадью 5 тысяч квадратных метров. Он должен был расположиться на участке в 4,8 тысячи квадратных метров.

Однако жители выступили категорически против нового строительства и не поддержали проект на публичных слушаниях. В результате строительство отменено, а участок благоустроят и озеленят.