Москва прекратила реализацию пяти инвестиционных проектов

Столичные власти прекратили реализацию пяти инвестпроектов. Основная причина отказа от проектов - неосвоение занимаемых участков, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.
Так, было принято решение отказаться от строительства жилого комплекса в поселке Софьино, торгового центра рядом с метро "Выхино", медицинского центра в поселении Мосрентген, производственной базы на Севанской улице.
Помимо этого, на Хохловской площади не будут строить паркинг.
"В 2007 году строительные работы были приостановлены в связи с обнаружением уникального объекта археологии - фрагмента белокаменного основания стены Белого города. Белый город – это историческая местность Москвы, вокруг которой в конце XVI века возвели стены для обороны столицы от набегов", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что инвестиционный контракт расторгнут, а застройщик может обратиться за компенсацией документально подтвержденных затрат. При этом архитектурно-археологический памятник сохранят.
