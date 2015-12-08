Музей кулинарного искусства может переехать на ВДНХ

Фото: wikimapia.org/Photomaper
Новым домом для Музея кулинарного искусства может стать ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.
"Есть в Москве Музей кулинарного искусства и он имеет свою большую историю, и как один из возможных вариантов, рассматривается его переезд на ВДНХ, так как музей не очень удачно расположен, в переулках Таганки", – сказал Немерюк.
По его словам, переезд на новое место привлечет большее количество посетителей. "Можно перевести его именно на ВДНХ для того, чтобы большее количество посетителей смогли туда попасть и ознакомиться с теми блюдами, которые были в царской России, которые были в Советском Союзе, которые появились на постсоветском пространстве", – отметил глава департамента торговли.
Немерюк добавил, что пока не решено окончательно, когда может произойти переезд музея.
Музей кулинарного искусстваСейчас музей располагается в московском особняке в Большом Рогожском переулке. Зданию музея уже более ста лет, оно было построено на территории Старо-Рогожской заставы в 1806 году. В 1903 году особняк снесли, и на его фундаменте по проекту архитектора Н.Н. Благовещенского построили здание городской амбулатории.
До 1969 года в нем функционировали медицинские учреждения, а в 1975 году здание с земельным участком было передано Мосресторантресту для оборудования магазина кулинарии на первом этаже и размещения экспозиции музея общественного питания на втором.
В октябре 2006 года состоялось открытие обновленного музея, переименованного в Музей кулинарного искусства.