Столица может привлечь инвестора для строительства Северо-Восточной хорды

Власти Москвы ищут инвестора для строительства отдельных участков Северо-Восточной хорды, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, город ведет переговоры с несколькими крупными девелоперами.
Ранее в СМИ появилась информация, что проезд по Северо-Восточной хорде могут сделать платным. Хуснуллин отметил, что такого решения пока не принято. "Сейчас мэром поставлена задача проработать технико-экономическое обоснование возможности сделать ее платной. Поэтому говорить о каких-то решениях пока рано", – пояснил он.
По словам заммэра, окончательное решение о взимании платы за проезд по хорде будет принято до конца года.
Первый участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе планируют сдать уже в 2016 году. Хорда снизит нагрузку на ТТК и на МКАД.
Всего в составе первого участка возведут 23,5 км дорог, включая почти 11 км эстакад. Кроме того, уже в этом году завершатся работы по реконструкции шоссе Энтузиастов, также пройдет реконструкция станции "Лефортово" МКЖД.
Строительство первого участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе началось еще в 2008 году и предусматривают:
- строительство 12,8 км дорог по земле;
- строительство 15 эстакад общей длиной 10,7 км;
- строительство 5 пешеходных переходов (2 надземных, 3 подземных);
- 1 эстакада-съезд с улицы Перовской на внешнюю сторону Северо-Восточной хорды;
- реконструкцию железнодорожного путепровода – 96 м;
- укладку железнодорожных путей – 35,7 км
