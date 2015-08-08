Форма поиска по сайту

08 августа 2015, 14:40

События

Столица может привлечь инвестора для строительства Северо-Восточной хорды

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Власти Москвы ищут инвестора для строительства отдельных участков Северо-Восточной хорды, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, город ведет переговоры с несколькими крупными девелоперами.

Ранее в СМИ появилась информация, что проезд по Северо-Восточной хорде могут сделать платным. Хуснуллин отметил, что такого решения пока не принято. "Сейчас мэром поставлена задача проработать технико-экономическое обоснование возможности сделать ее платной. Поэтому говорить о каких-то решениях пока рано", – пояснил он.

По словам заммэра, окончательное решение о взимании платы за проезд по хорде будет принято до конца года.

Первый участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе планируют сдать уже в 2016 году. Хорда снизит нагрузку на ТТК и на МКАД.

Всего в составе первого участка возведут 23,5 км дорог, включая почти 11 км эстакад. Кроме того, уже в этом году завершатся работы по реконструкции шоссе Энтузиастов, также пройдет реконструкция станции "Лефортово" МКЖД.

Строительство первого участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе началось еще в 2008 году и предусматривают:

  • строительство 12,8 км дорог по земле;
  • строительство 15 эстакад общей длиной 10,7 км;
  • строительство 5 пешеходных переходов (2 надземных, 3 подземных);
  • 1 эстакада-съезд с улицы Перовской на внешнюю сторону Северо-Восточной хорды;
  • реконструкцию железнодорожного путепровода – 96 м;
  • укладку железнодорожных путей – 35,7 км
  • строительство паркинга на 3880 машиномест

