На платной автодороге Москва – Петербург появится инновационный мост

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

На автодороге Москва – Санкт-Петербург будет построен инновационный мост, сообщает пресс-служба компании "Автодор".

При строительстве путепровода на участке трассы с 334-го по 543-й километр будет использоваться композитная продукция, произведенная компаниями, входящими в "Роснано".

Речь идет об арматуре, опалубке, перильных ограждениях, опорах освещения, а также щитах дорожных знаков и указателей.

Также планируется использовать пеностекольный щебень, а при нанесении разметки применить светящуюся краску с люминофорами.

Кроме того, будет внедрена волоконно-оптическая система, которая позволит контролировать состояние моста в режиме реального времени и оповещать службы эксплуатации о возможности возникновения аварийных ситуаций.

Мост будет построен в рамках сотрудничества "Роснано" и "Автодор". Главы компаний Анатолий Чубайс и Сергей Кельбах 8 апреля подписали план совместных действий на 2015 год.

"Москва в цифрах": Открылся участок трассы М11

Напомним, новая скоростная трасса М-11 Москва-Петербург будет платной. Общая протяженность автодороги составит около 700 километров. Дорога шириной от двух до пяти полос в каждую сторону будет рассчитана на движение со скоростью до 150 километров в час. На ее протяжении будет возведено около 100 мостов, а также построен ряд транспортных развязок.Строительство дороги должно быть закончено к 2018 году.

Ожидается, что средняя стоимость проезда по автотрассе Москва – Санкт-Петербург составит примерно 2–2,5 рубля за один километр.

Добавим, что в декабре прошлого года платный участок трассы М-11 был открыт в Подмосковье Он протянулся в обход Химок от МКАД до 58-го километра трассы М-10 "Россия" (в сторону Солнечногорска).

До аэропорта Шереметьево дорога состоит из 10 полос, от Шереметьева до Зелегограда на магистрали остается 8 полос, а от подъезда к Зеленограду до примыкания к М-10 – четыре.

Стоимость проезда по всему участку в 43 километра составляет 300 рублей днем.