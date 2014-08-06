"Последние адреса" репрессированных: москвичам напомнят об их истории

Проект Александра Бродского. Фото предоставлено организаторами проекта "Последний адрес"

В Москве, как и в других городах России, набирает обороты проект-память "Последний адрес" о наших согражданах, ставших жертвами политических репрессий в Советском союзе. Идея проекта заключается в том, что на фасадах домов, где жили репрессированные, будут устанавливаться таблички с их именами. Таким образом авторы проекта хотят напомнить россиянам об истории. О том, как появился проект, почему он важен для жителей России и когда на фасадах домов появятся первые мемориальные знаки с именами репрессированных людей, M24.ru рассказала координатор проекта Елена Висенс.

- Как возникла идея создания проекта "Последний адрес"?

- Идея возникла у инициативной группы в декабре прошлого года. Проект "Последний адрес" разрабатывался совместными усилиями правозащитного центра "Мемориал", журналистов, историков, архитекторов, художников. Основополагающий принцип проекта - "Одно имя, одна жизнь, один знак".

В начале декабря 2013 года мы провели несколько круглых столов на базе "Мемориала", на которых обсуждали, каким образом можно использовать в России опыт проекта "Камни преткновения", который на протяжении 20 лет реализуется в Германии. История его возникновения схожа с нашей: один человек решил, что надо устанавливать мемориальные знаки жертвам Холокоста. Таблички устанавливаются на мостовые тех городов, в которых жили погибшие. Идея нам очень понравилась, и мы думали, как ее можно воплотить в наших условиях, применимо к нашей истории. Устанавливать таблички мы решили на фасадах зданий, так как мостовых в российских городах очень мало, и погодные условия не благоприятствуют сохранности таких табличек.

Мы не хотим ни в какой мере, чтобы это были мемориальные таблички, потому что чисто технически очень сложно получить разрешение на их установку. Мемориальная доска - это некий культурный объект. Пока мы идем по пути того, что это будут информационные таблички (примеры таких табличек - "аварийный выход", "не курить" и др. - M24.ru). На их установку нужно просто согласие владельца дома, к примеру, ТСЖ.

- Как относятся московские власти к идее устанавливать такие таблички на фасады зданий?

- Когда мы только начали говорить об этом проекте, рассказывать о нем, московские чиновники им заинтересовались. У нас даже прошло несколько встреч, на которых мы видели заинтересованность. Они никогда не высказывались против, наоборот были готовы нас поддержать.

Руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков К любым общественным проектам, связанным с увековечиванием исторической памяти, мы относимся очень положительно, в том числе и к этой.





- Как создавался дизайн мемориальных знаков?

- В декабре прошлого года решили провести конкурс. В нем приняли участие около 10-15 человек. Дизайнеры и художники представили эскизы мемориальных знаков.

Победителем конкурса стал знак, созданный российским архитектором и дизайнером Александром Бродским. На табличке из оцинкованной стали размером 10 на 17 сантиметров разместятся имя репрессированного, даты его рождения, ареста, гибели и реабилитации. Мы бы хотели там, где это возможно, указывать профессии репрессированных. Это делается для того, чтобы люди могли понять, что под репрессии попадали самые обычные, чаще всего невиновные люди, а не только политическая элита.

Автор проекта мемориального знака Александр Бродский Подобный проект впервые был реализован в Европе, но там все сделано немного по-другому: это бронзовые таблички, вставленные посреди брусчатки в мостовую. Эти знаки очень сильно действуют на тех, кто их видел. Мы хотели сделать что-то отличное от немецкого проекта, что-то свое. В результате возникло решение монтировать лаконичные таблички на стенах домов. Этот проект важен, чтобы подобное не повторилось. Те, кто совсем ничего не знает о репрессиях, увидев таблички, поинтересуются, что же это было. Те, кто являлись свидетелями, еще раз вспомнят.





Таким образом табличка будет содержать очень краткую, но в то же время очень содержательную информацию. Знак будет устанавливаться на фасаде здания, причем, если в одном доме жило несколько репрессированных, для каждого человека будет установлена отдельная табличка. Принцип "Один человек - один знак" будет всегда сохраняться.

- Откуда собирались сведения о репрессированных жителях?

- У "Мемориала" за 25 лет работы уже сформирована довольно большая база данных о репрессированных, точнее их две: одна база адресная по Москве. В ней можно найти по улице те адреса, где жили репрессированные. Кроме того, сформирована именная база по всей стране: по имени человека можно найти адрес, где он жил. В этих базах содержится тоже очень краткая информация: имя, фамилия, отчество, дата рождения, место рождения, если известно, национальность, профессия, дата ареста, статья, по которой человек был осужден, дата расстрела и реабилитации и где он захоронен - опять же, если это известно.

В свою очередь, эти базы созданы на основе архивных материалов - это архивы КГБ, министерства обороны и другие. Мы решили взять за основу эти два списка, потому что они проверенные. Хотя у нас уже были ситуации, когда человек присылает заявку на установку мемориального знака - и данные, которые есть в архиве, не соответствуют тем, которые сообщает заявитель. В этом случае мы еще раз проверяем информацию о репрессированном. Получается, что одной из ветвей проекта становится работа с архивами.

- Какие районы в Москве - самые "репрессированные"? Есть ли такая статистика?

- На сайте "Мемориала" в открытом доступе есть карта. Данные, приведенные на ней, впечатляют. Здесь отмечены все адреса, где жили репрессированные в столице. Сразу видно, что большинство жило в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца. Это объясняется просто: в 30-е годы Москва была не такой большой, как сейчас. Хотя и в бывших пригородах Москвы встречаются такие адреса.

Проект Андрея Красулина. Фото предоставлено организаторами проекта "Последний адрес"

Один из наиболее ярких примеров - это дом по адресу: Долгоруковская улица, дом 5. В этом доме насчитывается 65 имен.

При этом, стоит отметить, что репрессированные люди были совершенно разных национальностей, возрастов. Косило всех подряд.

- На какой стадии сейчас находится проект?

- Во-первых, мы сейчас доводим до ума саму табличку. То, что есть, - это эскиз. Мы разрабатываем точный шрифт и размер, толщину, придумываем, каким образом она будет крепиться к фасаду здания, чтобы это было с наименьшим ущербом для дома. Еще один немаловажный вопрос - система охраны этих мемориальных знаков. Решение о том, чтобы делать их из стали, как раз и было продиктовано заботой об охране. Мы надеемся к концу лета сделать примерный вариант таблички, чтобы понять, как она будет выглядеть в живую.

Кроме того, сейчас мы ведем работу над сайтом проекта. На сегодняшний день у нас есть только почтовый адрес: poslednyadres@memo.ru. Именно сюда приходят заявки на установку мемориальных знаков. Мы эти заявки регистрируем, проверяем по базам "Мемориала". И обратная связь у нас, опять же, через электронную почту. Когда мы запустим сайт, заявки можно будет оформлять с помощью специальной формы. Сюда же будет закачена база "Мемориала", человеку не надо будет искать эту информацию в интернете. Сайт мы планируем запустить в начале сентября.

Проект Аркадия Троянкера. Фото предоставлено организаторами проекта "Последний адрес"

- На какие средства существует проект? Кто спонсирует установку памятных мемориальных знаков?

- Мы принципиально считаем, что финансирование изготовления и установки самих табличек должно идти от людей. К примеру, родственники репрессированных хотят установить табличку, или вы узнали, что в вашей квартире или в вашем доме жил такой человек. Вы подаете заявку - и вы же сами будете оплачивать изготовление и установку мемориальной таблички. Думаем, что это будет стоить около 3,5 - 4 тысяч рублей.



С другой стороны, на портале Planeta.ru мы собираем деньги для финансирования фонда - мы зарегистрировали в Минюсте фонд "Последний адрес". Собранные средства пойдут на оплату работы дизайнеров, разработчиков сайта, поддержку работы самого сайта, на работу в архивах по перепроверке данных и другие подобные траты.

- Много ли уже средств собрали? Поддерживают ли москвичи проект?

- За первую неделю мы собрали больше половины денег, которые нам нужны, - почти 500 тысяч рублей. Сейчас у нас на счету уже больше миллиона рублей. Сбор средств мы продлили до сентября. Интересно, что жертвуют деньги совершенно неизвестные нам люди, которым просто понравилась идея, которые любят свою страну и помнят ее историю. Они понимают, что в истории нашей страны были и светлые, и темные страницы, но их вычеркнуть нельзя.



Мы хотим подобными небольшими мемориальными знаками вспомнить об этих людях, подавляющее большинство которых были невинны.

Проект Евгения Добровинского. Фото предоставлено организаторами проекта "Последний адрес"

- Много ли заявок уже поступило на установку мемориальных табличек в Москве? Кто в основном обращается, родственники репрессированных или незнакомые люди?

- По Москве уже поступило более 300 заявок. Очень много людей нас поддерживают. Многие даже предлагают волонтерскую помощь.

Из числа обратившихся только 30-40 человек - родственники репрессированных. Подавляющее большинство - это те люди, которые сейчас живут в квартирах или домах репрессированных граждан. Это очень радует и поражает.

Проект Хаима Сокола. Фото предоставлено организаторами проекта "Последний адрес"

Есть один замечательный пример: наша соотечественница, которая сейчас живет за рубежом, прислала заявку на установку 40 табличек на той улице, на которой она жила в Москве. Мы видим, что эта связь для людей очень важна, и они охотно поддерживают наш проект.

- Масштаб проекта большой - вы планируете устанавливать таблички по всей России. Какие города уже заинтересовались проектом?

- Сейчас очень активная работа идет с Санкт-Петербургом. Однако здесь проблема заключается в том, что у них нет такой адресной базы, как в Москве. Там создана инициативная группа, члены которой сейчас собирают информацию по архивам и создают свою базу репрессированных граждан. Мы очень надеемся, что уже осенью мы сможем установить первые знаки и в Петербурге, и в Москве.

Нас очень радует, что регионы самостоятельно к нам обращаются. Это показывает, что людям нужен этот проект, он для них важен. Инициативные группы уже образовались в Костроме, Кирове, Перми, Воронеже, Нижнем-Новгороде, Архангельске, Барнауле, Твери, Петрозаводске, Ярославле.

Беседовала Мария Солтыс