В Москве могут установить памятники Михаилу Калашникову и Сергею Прокофьеву

ФОТО: АП-ИТАР-ТАСС

В Москве 14 апреля рассмотрят предложение об установке памятника конструктору Михаилу Калашникову и композитору Сергею Прокофьеву. Об этом m24.ru рассказал председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский. Кроме того, на заседании обсудят установку памятника военачальнику Александру Василевскому и купцу Павлу Третьякову – основателю Третьяковской галереи. Заявки поступили от Российского военно-исторического общества.

"В комиссию поступило несколько вопросов. Военно-историческое общество направило вопросы об установке памятников военачальнику Александру Василевскому, композитору Сергею Прокофьеву, купцу Павлу Третьякову и конструктору Михаилу Калашникову", – рассказал Воскресенский.

Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов подтвердил m24.ru, что организация действительно отправила заявки на установку памятников, однако возможные места установки монументов не назвал.

К слову, в феврале РВИО заявило о планах установить бюст маршалу Александру Василевскому к 9 мая. Памятник может появиться на улице Маршала Василевского в СЗАО. Планируется, что его установят в небольшом сквере. В 2018 году в Москве также откроется Музей основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова. Планируется, что музей станет центром, который сможет объединить русских коллекционеров.

Советский и российский конструктор Михаил Калашников известен миру как создатель легендарного автомата Калашникова (АК). В 1942 году он начал работать на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения, в 1945 году Калашников создал прототип легендарного АК. Через несколько лет уже готовое оружие победило на конкурсе и было принято на вооружение. Первая партия автоматов Калашникова – 1,5 тысячи штук – была выпущена в начале 1949 года.

Сергей Прокофьев – композитор, пианист и дирижер, живший в первой половине XX столетия. Он написал 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний и 8 концертов. Прокофьев также сочинял музыку к фильмам и спектаклям. В 1936 году он написал симфоническую сказку "Петя и волк" для Центрального детского театра Натальи Сац, которая в последствии получила всемирную известность. Примечательно, что композитор умер 5 марта 1953 года – в день смерти Иосифа Сталина.

В комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме часто поступают заявки на установку различных памятников. Так, издание m24.ru писало о планах установки монументов писателю Ивану Тургеневу на Остоженке, дважды герою Советского союза летчику Сергею Грицевцу и советскому военачальнику Василию Маргелову.

На Арбате может появиться памятник булгаковской Маргарите, вылетающей из окна. Скульптуру предлагают установить на одном из домов в Калошином переулке. На пересечении Арбата и Староконюшенного переулка должен появиться памятник советскому актеру Георгию Вицину. А на Патриаршем мосту рядом с Храмом Христа Спасителя могут установить аллею с бюстами 16 русских патриархов.

В ноябре прошлого года на Боровицком холме был заложен камень в основание памятника князю Владимиру. Природный камень весом 1,5 тонны доставили из Херсонеса, где, по церковным преданиям, и состоялось крещение князя. Высота монумента составит около 12 метров. Предполагалось, что его успеют установить к Пасхе, однако недавно стало известно, что открытие перенесено на лето или осень. Изначально памятник Владимиру планировалось установить на Воробьевых горах, но жители Москвы инициировали активный сбор подписей против размещения монумента в этом месте. Столичные власти провели исследование и в ходе интернет-голосования определили Боровицкую площадь как самое оптимальное для монумента место.

Никита Щуренков, Анатолий Федотов