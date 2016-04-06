Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля 2016, 00:03

События

В Москве могут установить памятники Михаилу Калашникову и Сергею Прокофьеву

ФОТО: АП-ИТАР-ТАСС

В Москве 14 апреля рассмотрят предложение об установке памятника конструктору Михаилу Калашникову и композитору Сергею Прокофьеву. Об этом m24.ru рассказал председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский. Кроме того, на заседании обсудят установку памятника военачальнику Александру Василевскому и купцу Павлу Третьякову – основателю Третьяковской галереи. Заявки поступили от Российского военно-исторического общества.

"В комиссию поступило несколько вопросов. Военно-историческое общество направило вопросы об установке памятников военачальнику Александру Василевскому, композитору Сергею Прокофьеву, купцу Павлу Третьякову и конструктору Михаилу Калашникову", – рассказал Воскресенский.

Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов подтвердил m24.ru, что организация действительно отправила заявки на установку памятников, однако возможные места установки монументов не назвал.

К слову, в феврале РВИО заявило о планах установить бюст маршалу Александру Василевскому к 9 мая. Памятник может появиться на улице Маршала Василевского в СЗАО. Планируется, что его установят в небольшом сквере. В 2018 году в Москве также откроется Музей основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова. Планируется, что музей станет центром, который сможет объединить русских коллекционеров.

Советский и российский конструктор Михаил Калашников известен миру как создатель легендарного автомата Калашникова (АК). В 1942 году он начал работать на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения, в 1945 году Калашников создал прототип легендарного АК. Через несколько лет уже готовое оружие победило на конкурсе и было принято на вооружение. Первая партия автоматов Калашникова – 1,5 тысячи штук – была выпущена в начале 1949 года.

Сергей Прокофьев – композитор, пианист и дирижер, живший в первой половине XX столетия. Он написал 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний и 8 концертов. Прокофьев также сочинял музыку к фильмам и спектаклям. В 1936 году он написал симфоническую сказку "Петя и волк" для Центрального детского театра Натальи Сац, которая в последствии получила всемирную известность. Примечательно, что композитор умер 5 марта 1953 года – в день смерти Иосифа Сталина.

Ссылки по теме


В комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме часто поступают заявки на установку различных памятников. Так, издание m24.ru писало о планах установки монументов писателю Ивану Тургеневу на Остоженке, дважды герою Советского союза летчику Сергею Грицевцу и советскому военачальнику Василию Маргелову.

На Арбате может появиться памятник булгаковской Маргарите, вылетающей из окна. Скульптуру предлагают установить на одном из домов в Калошином переулке. На пересечении Арбата и Староконюшенного переулка должен появиться памятник советскому актеру Георгию Вицину. А на Патриаршем мосту рядом с Храмом Христа Спасителя могут установить аллею с бюстами 16 русских патриархов.

В ноябре прошлого года на Боровицком холме был заложен камень в основание памятника князю Владимиру. Природный камень весом 1,5 тонны доставили из Херсонеса, где, по церковным преданиям, и состоялось крещение князя. Высота монумента составит около 12 метров. Предполагалось, что его успеют установить к Пасхе, однако недавно стало известно, что открытие перенесено на лето или осень. Изначально памятник Владимиру планировалось установить на Воробьевых горах, но жители Москвы инициировали активный сбор подписей против размещения монумента в этом месте. Столичные власти провели исследование и в ходе интернет-голосования определили Боровицкую площадь как самое оптимальное для монумента место.

Никита Щуренков, Анатолий Федотов

проекты культурное наследие Михаил Калашников Павел Третьяков социальные объекты Сергей Прокофьев Владислав Кононов РВИО Игорь Воскресенский новые памятники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика