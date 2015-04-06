В этом году в столице откроют около 20 пешеходных переходов

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

В 2015 году в Москве планируют открыть около 20 подземных и наземных пешеходных переходов. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

В департаменте уточнили, что практически готовы к открытию 12 переходов:

на Можайском шоссе;

на участке Северной рокады (строящейся магистральной улицы на юго-востоке Москвы) от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы;

на Ленинградском проспекте возле улицы Правды;

в районе транспортной развязки на пересечении МКАД и Каширского шоссе;

в районе строительства Алабяно-Балтийского тоннеля;

от вестибюля станции метро "Международная" до 11-го и 12-го участков ММДЦ "Москва-Сити";

на пересечении Мичуринского проспекта с МКАД;

2 подземных пешеходных перехода через улицу Миклухо-Маклая в районе пересечения с улицей Академика Опарина и у дома №17;

2 перехода на Варшавском шоссе, на участке реконструкции от МКАД до района Щербинка;

переход у МКАД по проекту реконструкции Мичуринского проспекта от улицы Косыгина до улицы Федосьино по Боровскому шоссе.

Эти объекты введут в эксплуатацию в 2015 году.

Как изменятся подземные переходы метро

В 2016–2017 годах Стройкомплекс планирует начать работы примерно на 20–30 переходах. "Многие из них входят в состав хордовых магистралей, список сейчас формируется", – пояснили в департаменте строительства.

Как добавляет Агентство "Москва", сейчас Депстрой проектирует отдельный пешеходный переход через железнодорожные пути Октябрьского направления МЖД в районе Марфино к станции метро "Фонвизинская". Всего в ближайшие несколько лет в Москве планируют построить 55 переходов.

Напомним, в этом году столичные власти собираются отремонтировать подуличные переходы 96 станций метро. Кроме того, планируется разработать проекты по оставшимся 88 станциям, где должны заменить покрытия полов и стен, светильники, гидроизоляцию, а также кассовые окна.

В рамках капитального ремонта переходов лестничные сходы в них оборудуют теплыми ступенями. Под ступеньками проложат эклектические кабели, благодаря которым лестницы будут нагреваться автоматически при минусовой температуре. Подогрев позволит избежать обледенения ступенек, что уменьшит травматизм москвичей при сильных снегопадах.

В частности, теплые ступени появится в переходе на Кутузовском проспекте напротив Центрального музея Великой Отечественной войны, на Ленинградском проспекте недалеко от отеля “Советский” и цыганского театра “Ромэн”, на улице Зацепский Вал рядом с Московским международным Домом музыки.

Сейчас в Москве более 400 подземных пешеходных переходов. Почти в половине из них уже есть подогрев лестничных спусков.