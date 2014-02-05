Здание "Табакерки" на Гиляровского обещают сдать в декабре

Народный артист СССР Олег Табаков. Фото: ИТАР-ТАСС

Здание Московского театра-студии под руководством Олега Табакова планируется сдать "под ключ" в декабре этого года, сообщает в среду пресс-служба департамента строительства. В те же сроки строители планируют сдать театр "Геликон-опера".

Общая площадь театра Табакова составит 5 тысяч квадратных метров. Зрительный зал будет вмещать 400 человек.

Решение о строительстве полноценного здания "Табакерки" недалеко от метро "Сухаревская" было принято еще в 1997 году, а спустя семь лет началось его сооружение. Открытие новой сцены на улице Гиляровского, 2/4, планировалось в 2007 и 2013 годах, однако тогда оно не состоялось из-за финансовых проблем.

В настоящее время театр со дня его основания в 1987 году располагается в подвальном помещении на улице Чаплыгина около станции метро "Чистые Пруды".

После того как будет построено новое здание, подвальное помещение сделают площадкой для выпускников школы-студии "Табакерки". Ее первый выпуск состоится в 2014 году; для репертуара готовы три дипломных спектакля.