В Зеленограде построят биофармацевтический комплекс

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории особой экономической зоны "Зеленоград" в Алабушево собираются построить биофармацевтический научно-производственный комплекс. Площадь нового объекта, в котором будут разрабатывать и выпускать инновационные биотехнологические препараты, составит как минимум четыре тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Если проект будет реализован, удастся в короткий срок и с минимальными затратами пустить в полномасштабное промышленное производство разработку инновационных биотехнологических препаратов.

Новый комплекс уже одобрен экспертным советом Министерства экономического развития России.