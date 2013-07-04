Детскую площадку построят на Федеративном проспекте вместо магазина

Жители одного из домов на востоке столицы отстояли детскую площадку

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила с расторжение договора аренды земельного участка на Федеративном проспекте. Там решено сохранить детскую площадку.

Договор на аренду участка по адресу Федеративный проспект, вл. 20 был заключен в мае 2010 года. На нем планировалось построить объект шаговой доступности. Спустя два года инвестору были выданы разрешительные документы, однако инвестор приступил к строительству, когда срок действия договора аренды уже истекал.

Строители вырыли котлован на месте детской площадки и вырубили деревья, что вызвало недовольство местных жителей. В правительство Москвы поступали многочисленные просьбы запретить работы на этом участке.

Как сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, теперь по просьбам жителей участок будет благоустроен и озеленен. Кроме того, на нем восстановят детскую площадку.