03 октября 2014, 11:21

События

На ВДНХ могут открыть выставку московских архитектурных проектов

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Будущей весной на ВДНХ могут открыть выставку архитектурных проектов, которые реализуются в столице, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

"Сейчас рассматривается возможность размещения на такой площадке, как ВДНХ, экспозицию, составленную из интересных и знаковых проектов, реализуемых в городе", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Выставка составит компанию архитектурному макету столицы масштабом 1:400, готовую часть которого уже сегодня можно увидеть в павильоне №75. Ранее издание M24.ru сообщало, что завершить работу над макетом планируется к 2017 году.

Власти рассчитывают, что миниатюрная копия Москвы станет самым крупным макетом города в мире, его площадь должна составить более чем 1 тысяча квадратных метров. Интерактивный макет Москвы может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

В столице представили готовую часть архитектурного макета Москвы

Готовая часть макета, которую можно увидеть на ВДНХ, представляет собой уменьшенную копию столицы в пределах Бульварного кольца. Работа над проектом продолжается.

Напомним, ранее руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин уже заявлял, что на ВДНХ наряду с макетом планируется организовать и выставку крупных градостроительных проектов Москвы.

ВДНХ

Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) в этом году отметит 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть центру историческое название - ВДНХ - и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка – там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений. Треть выставки занимает большая пешеходная зона, в августе там появятся велодорожки и велопарковки.

