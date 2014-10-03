На ВДНХ могут открыть выставку московских архитектурных проектов

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Будущей весной на ВДНХ могут открыть выставку архитектурных проектов, которые реализуются в столице, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

"Сейчас рассматривается возможность размещения на такой площадке, как ВДНХ, экспозицию, составленную из интересных и знаковых проектов, реализуемых в городе", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Выставка составит компанию архитектурному макету столицы масштабом 1:400, готовую часть которого уже сегодня можно увидеть в павильоне №75. Ранее издание M24.ru сообщало, что завершить работу над макетом планируется к 2017 году.

Власти рассчитывают, что миниатюрная копия Москвы станет самым крупным макетом города в мире, его площадь должна составить более чем 1 тысяча квадратных метров. Интерактивный макет Москвы может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Готовая часть макета, которую можно увидеть на ВДНХ, представляет собой уменьшенную копию столицы в пределах Бульварного кольца. Работа над проектом продолжается.

Напомним, ранее руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин уже заявлял, что на ВДНХ наряду с макетом планируется организовать и выставку крупных градостроительных проектов Москвы.