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Проекты

02 августа 2014, 11:24

Строительство ТПУ "Тушино" начнется в следующем году

проекты стройкомплекс Москвы тпу Марат Хуснуллин

Фото: ИТАР-ТАСС

Строительство транспортно-пересадочного узла "Тушино" может начаться в конце 2015 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Градостроительная документация проработана, решение ГЗК принято. Насколько я знаю, инвестор сейчас занимается проектированием. Они планируют к концу 2015 года закончить проектирование и выйти на строительство", - цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

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ТПУ "Тушино" будет расположен на северо-западе Москвы возле стадиона "Спартак" и одноименной станции метро.

Кроме того, рядом со стадионом на Волоколамском шоссе построят эстакаду прямого хода. "Она уже запроектирована, я думаю, что к концу 2015 года - началу 2016 года построим эстакаду прямого хода", - сказал заммэра.

Напомним, как ранее сообщил Марат Хуснуллин, ввод стадиона и одноименной станции в эксплуатацию намечен на конец августа 2014 года.

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