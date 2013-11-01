Исторические постройки при строительстве ТПУ на Малом кольце сохранят

Фото: ИТАР-ТАСС

Строительство транспортно-пересадочных узлов на Малом кольце Московской железной дороги не изменит исторического облика железнодорожных станций. По словам главы департамента культурного наследия Александра Кибовского, сохранению конструкций, являющихся объектами культурного наследия, особое внимание уделяется уже на этапе проектирования ТПУ.

Он отметил, что департамент прорабатывает вопросы строительства новых объектов на Малом кольце МЖД вместе с железнодорожниками.

По данным Стройкомплекса Москвы, Малое кольцо МЖД, протяженность которого составляет 54 километра, на настоящий момент реконструируется. Железная дорога будет включать 31 остановку, в том числе 18 пересечений со станциями метро.

После реконструкции поезда на между ними будут ездить с интервалом не более 5 минут. Предполагается, что Малое кольцо будет перевозить около 285 миллионов пассажиров в год. Завершить все работы планируется в 2015 году.