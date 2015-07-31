Бахчевые развалы откроются в столице 3 августа

Почти 200 арбузных развалов откроются в столице с 3 августа. В преддверии сезона эксперты рассказали телеканалу "Москва 24", как правильно выбирать спелую ягоду и какие требования предъявляют к точкам продаж.
"Арбузы не стоит покупать возле дорог. Очень часто, когда дачники наши выезжают за город на трассе могут встретить фуру с ними. К сожалению, уже есть случаи, когда люди получали тяжелые отравления арбузами, понятно, что эта продукция не проверялась", – предупредил жителей столицы руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.
У придорожных торговцев нет никаких документов на товар. К тому же, находясь вблизи выхлопов автомобилей, арбузы накапливают соли тяжелых металлов.
В столице традиционным местом для покупки летней ягоды остаются бахчевые развалы. К их внешнему виду и внутреннему наполнению город предъявляет целый ряд требований:
- медкнижка и униформа у продавца
- сертификаты соответствия продукции
- весы
- информация с режимом работы
- жалобная книга
- поддон высотой 15 сантиметров для арбузов
- не менее 10 метров от дороги
- тент
- ценники
Продукция, которая поступает на столичные прилавки, проходит проверку Роспотребнадзора. Риск отравиться арбузом, купленным на официальном рынке не высок.
Потребители, впрочем, иногда пытаются проверять ягоду по-своему прямо у прилавка. Эксперты предостерегают от использования портативных тестов на нитраты. Плод начинает портится сразу после повреждения его корки тестом, а результаты таких исследований часто бывают не точными.
"Иногда покупатели просят надрезать арбуз, этого тоже не стоит делать. Нож продавца грязный, арбуз грязный, руки грязные. Лезвие попало в сердцевину – сразу развивается микрофлора, – пояснила заведующая лабораторией государственной ветсанэкспертизы рынка Надежда Белова. – В арбузе и нитратов не будет, а человек может отравиться."
По этой же причине эксперты не советуют проверять арбуз на нитраты портативным тестером. После повреждения корки - плод портится. Более того приборы эти не имеют официальных сертификатов.
Белова отметила, что этим летом случаев превышения предельно допустимых показателей вредных веществ не было.
Сейчас в Москве можно купить арбузы, например, из Дагестана. Среди традиционных поставщиков макушки лета - Волгоградская, Ростовская области и Краснодарский край.
А в августе кормить москвичей арбузами будут Кубань, Оренбургская и Астраханская области, Узбекситан и Казахстан.
В этом году столичные власти начали разработку новых палаток для продажи арбузов. Москомархитектура объявила конкурс на разработку типовых архитектурно-художественных решений для нестационарных объектов сезонной торговли.