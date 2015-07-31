Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля 2015, 12:00

Экономика

Бахчевые развалы откроются в столице 3 августа

В Москве с 1 августа откроется почти 200 бахчевых развалов

Почти 200 арбузных развалов откроются в столице с 3 августа. В преддверии сезона эксперты рассказали телеканалу "Москва 24", как правильно выбирать спелую ягоду и какие требования предъявляют к точкам продаж.

"Арбузы не стоит покупать возле дорог. Очень часто, когда дачники наши выезжают за город на трассе могут встретить фуру с ними. К сожалению, уже есть случаи, когда люди получали тяжелые отравления арбузами, понятно, что эта продукция не проверялась", – предупредил жителей столицы руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.

У придорожных торговцев нет никаких документов на товар. К тому же, находясь вблизи выхлопов автомобилей, арбузы накапливают соли тяжелых металлов.

В столице традиционным местом для покупки летней ягоды остаются бахчевые развалы. К их внешнему виду и внутреннему наполнению город предъявляет целый ряд требований:

  • медкнижка и униформа у продавца
  • сертификаты соответствия продукции
  • весы
  • информация с режимом работы
  • жалобная книга
  • поддон высотой 15 сантиметров для арбузов
  • не менее 10 метров от дороги
  • тент
  • ценники

Как правильно выбрать арбуз

Продукция, которая поступает на столичные прилавки, проходит проверку Роспотребнадзора. Риск отравиться арбузом, купленным на официальном рынке не высок.

Потребители, впрочем, иногда пытаются проверять ягоду по-своему прямо у прилавка. Эксперты предостерегают от использования портативных тестов на нитраты. Плод начинает портится сразу после повреждения его корки тестом, а результаты таких исследований часто бывают не точными.

"Иногда покупатели просят надрезать арбуз, этого тоже не стоит делать. Нож продавца грязный, арбуз грязный, руки грязные. Лезвие попало в сердцевину – сразу развивается микрофлора, – пояснила заведующая лабораторией государственной ветсанэкспертизы рынка Надежда Белова. – В арбузе и нитратов не будет, а человек может отравиться."

По этой же причине эксперты не советуют проверять арбуз на нитраты портативным тестером. После повреждения корки - плод портится. Более того приборы эти не имеют официальных сертификатов.

Белова отметила, что этим летом случаев превышения предельно допустимых показателей вредных веществ не было.

Ссылки по теме


Сейчас в Москве можно купить арбузы, например, из Дагестана. Среди традиционных поставщиков макушки лета - Волгоградская, Ростовская области и Краснодарский край.

А в августе кормить москвичей арбузами будут Кубань, Оренбургская и Астраханская области, Узбекситан и Казахстан.

В этом году столичные власти начали разработку новых палаток для продажи арбузов. Москомархитектура объявила конкурс на разработку типовых архитектурно-художественных решений для нестационарных объектов сезонной торговли.

продукты арбузы Алексей Немерюк развалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика