Бахчевые развалы откроются в столице 3 августа

В Москве с 1 августа откроется почти 200 бахчевых развалов

Почти 200 арбузных развалов откроются в столице с 3 августа. В преддверии сезона эксперты рассказали телеканалу "Москва 24", как правильно выбирать спелую ягоду и какие требования предъявляют к точкам продаж.

"Арбузы не стоит покупать возле дорог. Очень часто, когда дачники наши выезжают за город на трассе могут встретить фуру с ними. К сожалению, уже есть случаи, когда люди получали тяжелые отравления арбузами, понятно, что эта продукция не проверялась", – предупредил жителей столицы руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.



У придорожных торговцев нет никаких документов на товар. К тому же, находясь вблизи выхлопов автомобилей, арбузы накапливают соли тяжелых металлов.

В столице традиционным местом для покупки летней ягоды остаются бахчевые развалы. К их внешнему виду и внутреннему наполнению город предъявляет целый ряд требований:



медкнижка и униформа у продавца

сертификаты соответствия продукции

весы

информация с режимом работы

жалобная книга

поддон высотой 15 сантиметров для арбузов

не менее 10 метров от дороги

тент

ценники

Как правильно выбрать арбуз

Продукция, которая поступает на столичные прилавки, проходит проверку Роспотребнадзора. Риск отравиться арбузом, купленным на официальном рынке не высок.

Потребители, впрочем, иногда пытаются проверять ягоду по-своему прямо у прилавка. Эксперты предостерегают от использования портативных тестов на нитраты. Плод начинает портится сразу после повреждения его корки тестом, а результаты таких исследований часто бывают не точными.

"Иногда покупатели просят надрезать арбуз, этого тоже не стоит делать. Нож продавца грязный, арбуз грязный, руки грязные. Лезвие попало в сердцевину – сразу развивается микрофлора, – пояснила заведующая лабораторией государственной ветсанэкспертизы рынка Надежда Белова. – В арбузе и нитратов не будет, а человек может отравиться."



По этой же причине эксперты не советуют проверять арбуз на нитраты портативным тестером. После повреждения корки - плод портится. Более того приборы эти не имеют официальных сертификатов.

Белова отметила, что этим летом случаев превышения предельно допустимых показателей вредных веществ не было.





Сейчас в Москве можно купить арбузы, например, из Дагестана. Среди традиционных поставщиков макушки лета - Волгоградская, Ростовская области и Краснодарский край.

А в августе кормить москвичей арбузами будут Кубань, Оренбургская и Астраханская области, Узбекситан и Казахстан.

В этом году столичные власти начали разработку новых палаток для продажи арбузов. Москомархитектура объявила конкурс на разработку типовых архитектурно-художественных решений для нестационарных объектов сезонной торговли.