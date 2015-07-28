Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Россельхознадзор выступил за уничтожение санкционных продуктов на границе. По мнению помощника руководителя службы Алексея Алексеенко, это единственный способ остановить ввоз в Россию попавших под санкции товаров, сообщает ТАСС.

"С хозяйственной точки зрения это едва ли не единственный способ остановить волну контрабанды. Это ударит по экономическим интересам незаконной деятельности", – заявил Алексеенко.

Он приравнял санкционные товары к наркотикам и подчеркнул, что изъятые наркотические вещества всегда уничтожаются.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Минсельхоза Александра Ткачева уничтожать на месте продукты из санкционного списка, которые ввозятся в Россию.

Напомним, в июне правительство внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.

Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.

В настоящее время Минсельхоз разработал проект постановления о немедленном уничтожении санкционных продуктов, которые были ввезены на территорию страны. Документ предусматривает как утилизировать жиры, сыры, овощи и фрукты.