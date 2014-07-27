Пирожки против бургеров: какие блюда готовят фастфуды мира

27 июля мир отмечает день рождения гамбургера. Первый бутерброд с таким названием был продан в 1900 году в американском городе Нью-Хейвен. С тех пор бургеры обрели такую популярность, что сегодня, пожалуй, тяжело найти человека, ни разу в жизни не вкушавшего мягких булочек с мясной котлетой. Это блюдо поистине превратилось в короля фастфуда.

M24.ru решил выяснить, есть ли на свете жизнь без бургеров. Мы собрали другие главные блюда "быстрых" заведений всего мира. Где найти самый сладкий фастфуд, что представляет из себя немецкий карривурст и чем, кроме пиццы, перекусывают итальянцы – читайте в нашем материале.

Каштановая мания

Прошлой зимой москвичей и гостей столицы на Рождественских ярмарках угощали жареными каштанами. Для нас этот продукт –скорее диковинка, а вот в городах Франции им можно лакомиться чуть ли не на каждом углу.

Сладкие съедобные каштаны растут во всех южных провинциях Франции, а также в Средиземноморье. Так что в Париже и других крупных городах страны найти их можно повсюду – в супермаркетах, овощных лавках и, конечно же, на прилавках уличных торговцев.

Фото: ИТАР-ТАСС

Каштаны для французов – не только быстрый способ подкрепиться, но и настоящий культ. В октябре во Франции проходит Праздник каштана, а еще этот орех считается одним из национальных символов страны. Кстати, раньше каштаны ели не только жареными: пока во Франции не распространился картофель, бедняки варили из них супы и делали муку. Каштан считался "хлебным деревом". Начиная с XVIII века лакомиться орехом начали и аристократы.

Каштаны для французов – не только быстрый способ подкрепиться, но и настоящий культ. В октябре во Франции проходит Праздник каштана, а еще этот орех считается одним из национальных символов страны. Кстати, раньше каштаны ели не только жареными: пока во Франции не распространился картофель, бедняки варили из них супы и делали муку. Каштан считался "хлебным деревом". Начиная с XVIII века лакомиться орехом начали и аристократы.



Хотя Франция считается страной с изысканной кулинарией, многочисленными ресторанами и экстравагантными деликатесами, здесь можно найти и еще один фастфуд-продукт – крепы. Это местная разновидность блинов.

Фото: викимедиа

Крепы продают в уличных палатках и тележках, забегаловках, в парках. Начинки бывают разными, один из простейших французских блинчиков делается с сахарной пудрой. Самый вкусный креп – Сюзет под апельсиновым соусом. Что касается теста блинчиков, то оно готовится, как правило, из пшеничной или гречишной крупы.

Еще одно традиционное французское "быстрое" блюдо – это багет . Представляет он собой разновидность сэндвича, сделанного из длинного и узкого хлеба и начиненного ветчиной, сыром, зеленью и так далее. Впрочем, в последнее время популярность национального бутерброда во Франции стремительно падает: согласно исследованиям, французы предпочитают им итальянскую пиццу и, к сожалению, американские бургеры.

Еще одно традиционное французское "быстрое" блюдо – это. Представляет он собой разновидность сэндвича, сделанного из длинного и узкого хлеба и начиненного ветчиной, сыром, зеленью и так далее. Впрочем, в последнее время популярность национального бутерброда во Франции стремительно падает: согласно исследованиям, французы предпочитают им итальянскую пиццу и, к сожалению, американские бургеры.



Не только пицца

Итальянцы все любят делать на бегу – в конце концов, даже самый быстрый кофе на свете, эспрессо, придумали именно они.

На уличных прилавках, в парках и в специализированных фастфуд-забегаловках Италии можно найти не только пиццу (которая, кстати, является сегодня одним из самых популярных блюд во всем мире), но также панини – местный вид сэндвича.

Фото: Flickr / Bing

Обычно панини готовится из белого пшеничного хлеба, в том числе им может быть французский багет. Однако обычно итальянский сэндвич при приготовлении "прессуется", становясь почти плоским. Кушать панини нужно непременно горячим.

Классическая начинка панини – это моцарелла, ветчина, помидоры и соус песто. Впрочем, овощи, зелень, грибы или курица тоже частенько идут в ход.

Классическая начинка панини – это моцарелла, ветчина, помидоры и соус песто. Впрочем, овощи, зелень, грибы или курица тоже частенько идут в ход.



В Риме очень популярно также блюдо под названием суппли. Это рисовые котлетки фри, начиненные разными добавками, в частности, моцареллой. Своего рода итальянский "ответ" наггетсам.

Когда-то суппли готовились из остатков ризотто, приготовленного в мясном или курином бульоне. Из него лепили котлетки, в которые затем клали сыр. Изделие обваливали в панировочных сухарях и обжаривали в оливковом масле.

Когда-то суппли готовились из остатков ризотто, приготовленного в мясном или курином бульоне. Из него лепили котлетки, в которые затем клали сыр. Изделие обваливали в панировочных сухарях и обжаривали в оливковом масле.

Фото: викимедиа / FrederikBianko

На просторах Рима и других городов региона Лацио суппли можно найти на каждом углу – в уличных палатках, вагончиках, кафешках. Кушать суппли принято руками, причем котлетки нужно разламывать напополам таким образом, чтобы из них "вылезала" тянущаяся моцарелла.

Немецкий характер

Приехать в Германию и не попробовать жареной сосиски, как известно, невозможно. Даже хот-доги, по сути, родились именно в этой стране, и только потом распространились по всему миру.

Главный "герой" немецкого фастфуда, впрочем, не хот-дог, а блюдо под названием карривурст. Это жареные свиные сардельки с томатным соусом и порошком карри. Как правило, подается все это с картошкой фри или булочкой. Попробовать карривурст можно повсюду - в Германии есть специализированные фастфуд-сети, есть уличные прилавки и киоски, есть закусочные, в которых, помимо других блюд, готовят и карривурст.

Фото: викимедиа/ Rainer Zenz

Сардельки для карривурст сначала варятся, а затем обжариваются. Готовое "быстрое" блюдо обычно нарезают на несколько маленьких кусочков. В комплекте для покупателя идут типичные для фастфуда картонные тарелочки и пластмассовые вилки.

Считается, что блюдо изобрела владелица закусочной Герта Хойвер. В ее заведении любили бывать английские солдаты, которые привозили ей заморские специи. В 1959 году женщина запатентовала соус, который сделала из пряных "подарков".

Считается, что блюдо изобрела владелица закусочной Герта Хойвер. В ее заведении любили бывать английские солдаты, которые привозили ей заморские специи. В 1959 году женщина запатентовала соус, который сделала из пряных "подарков".



Распространены в Германии и другие фастфуд-блюда, менее "национальные". Например, одна из сетей забегаловок - рыбная. Здесь можно отведать, в том числе, багеты с лососем, салаты в хлебных тарелках, супы с креветками.

Фото: nordsee.com

За здоровье нации

Самый здоровый и полезный фастфуд можно найти в Швейцарии. Тут есть сеть ресторанов быстрого питания, где угощают исключительно свежеиспеченным хлебом, картошкой, приготовленной почти без масла, а также высококачественным мясом. Можно создать свой собственный салат, набрав в тарелку самых разных овощей.

Фото: facebook.com/MarcheRestaurants

Конечно, рассчитывать на бюджетный обед в швейцарском фастфуд-заведении не стоит, зато тут точно будет вкусно. И, конечно, крайне полезно.

В лепешку

Настоящие мексиканцы обычно не любят фахитос или буррито, зато в обед перекусывают тако и тортас.

Фото: Flickr / Jess Lander

Маленькие кукурузные тортильи (лепешки) – тако – с разными начинками можно отведать в специализированных кафешках. А тортас – мексиканский вид сэндвича – вообще продается повсюду, в том числе в уличных палатках и вагончиках, возле которых нет сидячих мест.

Начинки для фастфуд-блюд готовят на плите. К тако обычно подают жареный зеленый лук.

Начинки для фастфуд-блюд готовят на плите. К тако обычно подают жареный зеленый лук.



Фастфуд без запрета

Раньше фастфуд-заведений в Японии почти не было - они считались неприличными. Сейчас же рестораны быстрого питания можно встретить почти на каждом углу крупного города. Обычно в забегаловках предлагают попробовать разные донбури – блюда, которые подаются в круглой чаше.

Фото: Flickr / LWYang

В донбури кладут рис, а поверх него – курицу, лук или другие начинки. Все это заливается яичным омлетом. Также повара могут добавлять в блюдо соус на основе традиционного японского бульона под названием даси.

Один из самых распространенных видов домбури – это гюдон. В него добавляют кусочки говядины или свинины. Блюдо имеет специфический сладковатый вкус, потому что в него кладут репчатый лук, предварительно тушеный в специальном бульоне с соевым соусом, мирином, сакэ и сахаром. Обычно гюдон подают с сырым яйцом.

Один из самых распространенных видов домбури – это гюдон. В него добавляют кусочки говядины или свинины. Блюдо имеет специфический сладковатый вкус, потому что в него кладут репчатый лук, предварительно тушеный в специальном бульоне с соевым соусом, мирином, сакэ и сахаром. Обычно гюдон подают с сырым яйцом.



Сладкая жизнь

Пожалуй, Бельгия – единственная страна, где одним из самых популярных фастфуд-блюд является вовсе не нечто сытное, а… десерт.

Традиционные бельгийские гофры можно отведать в фургончиках, стоящих чуть ли не на всех улицах крупных городов. Кроме того, существуют сети специализированных вафельных фастфудов.

Фото: викимедиа

На улицах вафли продают в самых разных видах. Можно отведать, к примеру, гофры с ягодами и взбитыми сливками, с шоколадным кремом, сахарными посыпками. Пекутся и толстые вафли с начинками.

Из России с любовью

Мясистые, сочные, отдающие специями и ароматным горячим бульоном. Редкий иностранный турист пройдет мимо пельменей - одного из главных блюд национальной русской кухни. К тому же, в отличие от других гастрономических изысков нашей страны, это блюдо, благодаря появлению полуфабрикатов, давно превратилось в фастфуд.

Отведать пельмени сегодня можно и в ресторанных двориках торговых центров, и в небольших городских кафе-забегаловках. Как правило, в качестве пельменной начинки повара фастфудов предлагают говядину, свинину или курицу.

Фото: ИТАР-ТАСС

Пельмени – это небольшие "конвертики" пресного теста, в которое завернута мясная или рыбная начинка. Аналоги блюда есть у многих народов мира. В Италии готовят равиоли, в Беларуси – колдуны, на Кавказе – манты.

Пельмени – это небольшие "конвертики" пресного теста, в которое завернута мясная или рыбная начинка. Аналоги блюда есть у многих народов мира. В Италии готовят равиоли, в Беларуси – колдуны, на Кавказе – манты.



Еще одно популярное блюдо, которым можно быстро перекусить в городах России – это пирожок. Его можно найти и переходах, и у метро, и в небольших кафешках. Обычно начинки у этих хлебных изделий сладкие, хотя пироги с мясом, картошкой, капустой тоже широко распространены.

Тесто в русской кухне для пирогов традиционно используется несладкое, а сам продукт имеет продолговатую форму.

Анна Теплицкая