27 апреля 2017, 07:21

Экономика

Россия избавится от импортных мидий и устриц в ближайшие годы

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Россия избавится от импортных мидий и устриц в ближайшие 2-3 года, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Его слова приводит ТАСС.

Шестаков отметил большой прирост продукции, которую производят и добывают в Азово-Черноморском бассейне, особенно благодаря Краснодарскому краю и Крыму.

За прошлый год российские рыбаки показали рекордный улов – более 4,7 миллионов тонн водных биоресурсов. При этом только за прошедший год производство устриц и мидий выросло в два раза.

