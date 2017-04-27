Россия избавится от импортных мидий и устриц в ближайшие годы

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Россия избавится от импортных мидий и устриц в ближайшие 2-3 года, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Его слова приводит ТАСС.

Шестаков отметил большой прирост продукции, которую производят и добывают в Азово-Черноморском бассейне, особенно благодаря Краснодарскому краю и Крыму.

За прошлый год российские рыбаки показали рекордный улов – более 4,7 миллионов тонн водных биоресурсов. При этом только за прошедший год производство устриц и мидий выросло в два раза.