27 февраля 2014, 13:18

Экономика

Россияне поддерживают запрет производства продуктов с ГМО

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство россиян (81%) считают, что в России необходимо запретить производство продукции с генетически модифицированными организмами (ГМО). Таковы результаты опроса, проведенного порталом Superjob.

При этом лишь 9% считают, что вводить ограничения не нужно, а каждый десятый затруднился дать определенный ответ. Противники запрета объяснили свою позицию тем, что без ГМО жители планеты умрут от голода, а также тем, что, согласно данным научных исследований, вреда от ГМО нет.

Напомним, члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о запрете оборота и ввоза в Россию продуктов, содержащих генно-модифицированные организмы. В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отмечают, что запрет на продукцию с ГМО в Росси должен быть временным.

В настоящее время, если трансгенных организмов более чем 0,9%, то производитель обязан предупреждать об этом покупателя и маркировать упаковку продукта. Никаких ограничений на его распространение нет.

продукты опросы ГМО

