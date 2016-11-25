Форма поиска по сайту

25 ноября 2016, 19:40

Экономика

Эксперты прокомментировали наличие картофельной палочки в столичной муке

Эксперты прокомментировали наличие картофельной палочки в муке крупных производителей, сообщает телеканал "Москва 24".

"Если картофельная болезнь проявляется в хлебе из этой муки менее, чем за 36 часов, то мука не допускается к использованию. Если же хлеб заболевает после 36 часов, то такая мука может быть использована. Это гарантия того, что хлеб не будет поражен картофельной болезнью", – объяснила заместитель директора по научной работе ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Зараженный хлеб представляет опасность для потребителя, поскольку продукты жизнедеятельности картофельной палочки могут вызывать кишечные расстройства, пояснил врач-гигиенист Андрей Мосов. По его словам, споры, которые не погибают при выпечке хлеба, прорастают в тепле при повышенной влажности.

Эксперт по качеству муки ПАО "Петербургский мельничный комбинат" Наталья Бочарова, в свою очередь, заявила, что не согласна с результатами экспертизы. "Скорее всего, это ошибка лаборатории, которая делала испытания. На предприятии проводится жесткий контроль", – подчеркнула она.

Росконтроль 25 ноября распространил информацию о том, что в пшеничной муке пяти брендов: "Макфа", "Едим дома", "Сокольническая", "Предпортовая" и "Настюша", обнаружена опасная бактерия – картофельная палочка.
