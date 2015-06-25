Конкуренцию на рынке ягод в столице ограничивать не будут – Немерюк

Фото: ТАСС/Михаил Мордасов

Власти столицы не собираются создавать эксклюзивные условия для "Совхоза имени Ленина", ограничивающие конкуренцию на рынке. Об этом сообщил m24.ru глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Коллеги хотят вне любых процедур стоять у метро со своими лотками с клубникой, – сказал Немерюк. – Раньше они стояли несанкционированно, после чего мы провели фестиваль клубники, но ФАС не поддержал эту инициативу. Теперь производитель утверждает, что мы должны разработать для него отдельный порядок продажи".

Глава департамента пояснил, что в течение месяца правительство Москвы должно разработать процедуру отбора производителей клубники для ее реализации на правомерной основе. "Павел Грудинин (директор хозяйства - прим. m24.ru) обещал, что получит в ФАС преференцию, но он не получил. С точки зрения ФАС невозможно позволить поставить лотки у метро только одному производителю", – пояснил Немерюк.

Как сообщалось, крупнейший в России производитель клубники – "Совхоз им. Ленина" – начал сдерживать сбор ягод, потому что столкнулся с серьезными проблемами при их продаже.

Директор хозяйства Павел Грудинин рассказал "Интерфаксу", что в прошлом году совхоз по разрешению правительства Москвы устанавливал у станций метро лотки, с которых продавал свой скоропортящийся урожай, минуя многочисленных посредников. Московское УФАС усмотрело в этом нарушение законодательства, и в текущем году лотков у метро уже нет.

По словам Грудинина, в настоящее время хозяйство собирает более 60 тонн ягод в день, тогда как в прошлом году эта цифра достигала 102 тонн. "Пока продаем в Московской области, на ярмарках выходного дня и вдоль дорог, но все равно, к примеру, от вчерашнего сбора в 63 тонны в ночь осталось 28 тонн", – сказал Грудинин.

Сейчас в Москве, по данным департамента торговли и услуг, клубнику продают на 109 еженедельных ярмарках выходного дня, 50 городских рынках, 15 региональных ярмарках и в 7 тысячах стационарных магазинов.