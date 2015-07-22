Столичные власти рассматривают вопрос о легализации кофемобилей

Фото:m24.ru

Столичные власти рассматривают вопрос о легализации передвижных кофеен, которые продают напитки из автомобилей. Об этом m24.ru сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, основная проблема в том, что качество продуктов в кофемобилях никто не контролирует. Обсуждается возможность выдачи таким продавцам лицензий, а также определения точек продажи.

"Мы обсуждаем этот вопрос, но когда именно легальные автокафе появятся на улицах города, пока сказать тяжело", - сказал Немерюк.

По его словам, в Москве есть десяток мест, где владельцы автокофеен периодически разливают горячие напитки, в основном возле дорог. Главная проблема - соблюдение санитарных норм. На столичных улицах довольно интенсивный график, и разливать у дороги напитки не совсем гигиенично.

"Автокафе пока не могут предложить достойных условий для реализации", - добавил Немерюк.

Он добавил, что если передвижные кофейни расположены на территории организаций (например, вузов или бизнес-центров), то ответственность за их деятельность ложится не на город, а на эти организации.

Услуга "кофе с колес" появилась в Москве сравнительно недавно. Но уже получила некоторую популярность. Продавцы встают у дороги на своих автомобилях или мотоциклах и разливают автомобилистам чай или кофе за определенную плату. В среднем, чашка кофе у них стоит около 100 рублей. Сегодня эта деятельность законодательно не координируется. Дело в том, что порядок размещения нестационарных мелкорозничных точек регулируется постановлением правительства Москвы. Но передвижные кофейни в этом документе не значатся. Предпринимателям, которые хотят работать официально, необходимо пройти долгую процедуру оформления. "Продавцы на колесах" предпочитают приезжать на выбранную трассу и работать без официальных разрешений. Минпромторг уже выступило с предложением узаконить данный вид деятельности и ввести в закон о торговле понятия "автолавки" и "автокафе". Автокофейни очень популярны во всем мире. А в нашей стране "кофе-магазины на колесах" особенно распространены в Санкт-Петербурге. Там даже появились сети таких кофеен. В кофемобилях напитки разливают в бумажные стаканы с крышкой, которые можно взять с собой в машину. Также покупателям предлагают чай и соки.



Как пояснил исполнительный директор Московского фонда содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Сергей Стрельцов, напитки, проданные с рук, могут быть опасны.

"Должны соблюдаться санитарные нормы и правила, связанные с пищевыми продуктами. За молоком нужен более внимательный контроль: нужна герметичная, одноразовая посуда", - объяснил эксперт.

По его мнению, кофемобили должны находиться под контролем, потому что покупателю визуально сложно определить, насколько безопасна продукция в автокафе. Можно лишь посмотреть, насколько чистая посуда, есть ли контакт продуктов с руками продавца.

По мнению председателя комитета МТПП по развитию оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг Михаила Мандаляна, предпринимателям будет выгодно, если система получения разрешений будет отработана и упрощена.

"Это шаг навстречу малому бизнесу. Как раз в Москве не хватает малой формы торговли. Можно как пилотный вариант попробовать в Центральном округе. А если эксперимент удастся, тогда распространить по всей Москве", - отметил Михаил Мандалян.

По его словам, данная услуга будет востребована москвичами особенно в летний период и в центре столицы, то есть в районах, где превалируют офисные здания.

Напомним, что стационарные продуктовые киоски нового формата в Москве также будут устанавливать по схеме размещения. Кроме того, столичные власти определили 220 точек для размещения автомоек и шиномонтажа.