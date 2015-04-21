Стоимость производства шоколада в России за год выросла в полтора раза

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Себестоимость производства шоколада в нашей стране за год выросла в полтора раза, сообщает Центр исследований кондитерского рынка.

При этом цена на кондитерское изделие повысилась на 38 процентов, до 62,1 рубля в марте 2015 года с 49,1 рубля в марте прошлого года. Эксперты связывают подорожание шоколада с тем, что для его производства нужно 60 процентов импортных ингредиентов. Из-за девальвации рубля стоимость какао-продуктов за год выросла более чем наполовину.

Помимо этого, на повышении цены отразился и введенный в августе запрет на ввоз иностранного сырья. Он коснулся поставок орехов и сухофруктов из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. На российском рынке возник дефицит добавок, традиционно используемых при производстве шоколада. Повлиял на ухудшение ситуации и неурожай фундука.

Кроме того, цены подтянулись и на другие ингредиенты для сладкого лакомства. Так, подорожали сахар и молочные продукты. Теперь производители начали сокращать ассортимент и переходить на дешевые заменители. Некоторые вообще приостановили работу.

"Рост розничных цен отстает от оптовых, и пока мы еще не увидели всего возможного повышения цен на шоколад. Все это приведет к тому, что качественный шоколад окажется настоящим деликатесом не для всех", – отметила исполнительный директор Центра исследования кондитерского рынка Елизавета Никитина.

Ранее сообщалось, что дефицит какао в мире вынуждает производителей шоколада уменьшать вес плиток. Основной причиной дефицита стал рост спроса среди появляющегося в Индии, Китае и России среднего класса. По этой причине потребление шоколада в данных странах увеличивается большими темпами.

Например, в Азии за последние пять лет спрос на сладость вырос на 29 процентов, а вот в Европе наоборот – снизился на 1 процент. При всем этом подъем производства какао остается слабым.

Мировые поставки какао-бобов на 90 процентов обеспечивают малые фермерские хозяйства, которым сложно наращивать производство. При этом почти 60 процентов всех какао-бобов в мире выращиваются в Гане и Кот-д'Ивуаре – странах, которые не отличаются высокой стабильностью и уровнем развития. Помимо этого, выращивая пальмы для производства пальмового масла, можно заработать вдвое больше.

По оценкам производителей шоколада, в 2020 году миру грозит дефицит какао-бобов порядка одного миллиона тонн.