Хлебниковская база в Подмосковье справилась с наплывом поставщиков

Овощебаза в подмосковном микрорайоне Хлебниково справилась с наплывом поставщиков после закрытия базы в районе Западное Бирюлево.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в течение двух суток подмосковная плодоовощная база работала в экстренном режиме, так как предприниматели перевозили скоропортящуюся продукцию из Москвы в Долгопрудный. Как отметила первый заместитель гендиректора овощебазы в Хлебниково Лидия Рыбко, в среду они приняли порядка 600 фур.

Она также рассказала, что для помощи в решении логистических проблем подключились правительство Московской области, местные власти и полиция.

Отметим, что несмотря на то, что Хлебниковская овощебаза находится в Подмосковье, предприятие в основном снабжает столичные магазины.

Работа компании, владеющей плодоовощной базой "Покровская" в Бирюлево, приостановлена решением суда на 90 суток. Компании запретили использование принадлежащих ей нежилых, складских помещений и земельных участков. Власти Москвы вскоре планируют окончательно закрыть объект. По результатам расследования стало ясно, что там допускались грубые нарушения миграционного, трудового и административного законодательства.