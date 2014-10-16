Белоруссия увеличит поставки молока и мяса в Москву

Поставки белорусских продуктов в Москву увеличатся

В 2014 году в Москву завезли продукции из Белоруссии на 430 миллионов долларов. В следующем году Белоруссия планирует поставить в столицу России около 200 тонн овощей. Об этом в ходе заседания рабочей группы по координации взаимодействия Москвы и Белоруссии сообщил первый заместитель начальника "Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома" Алексей Романов.

По его словам, в 2015 году также планируется нарастить поставки масла и мяса. "Мы увеличили поставки продуктов питания. В августе, несмотря на падение производства говядины, Белоруссия нарастила поставки в Москву масла и молока. За 8 месяцев сумма товарооборота между Москвой и Белоруссией составил 3,2 миллиарда долларов", - отметил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.

Он добавил, что помимо продуктов белорусский предприятия готовы предложить Москве качественную технику как для коммунальщиков, так и для перевозки пассажиров. "Мы скоро подпишем контракт на поставку двухэтажных аэроэкспрессов. Их будет производить концерн Stadler, его производство размещается в Минске. Завод в Минске откроется 20 ноября, а производство и поставки ожидаются в 2015 году", - рассказал начальник управления внеуличных и новых видов транспорта департамента транспорта правительства Москвы Андрей Акимов.

В свою очередь, заместитель генерального директора ОАО "Минский автомобильный завод" Сергей Крель сообщил, что с начала года в Москву из Минска было поставлено 1914 единиц грузовой техники и более 600 автобусов. "Сотрудничество развивается активно. В ближайшее время будет объявлен аукцион по закупке троллейбусов, мы тоже хотим участвовать. Наш троллейбус на 30% дешевле, чем аналогичные", - отметил он

В ходе заседания рабочей группы также был подписан протокол о сотрудничестве между префектурой Центрального административного города Москвы и Минским городским исполкомом.

Как уже сообщало издание М24.ru, Stadler Rail Group и "Аэроэкспресс" подписали контракт на поставку 25 двухэтажных поездов в мае прошлого года. В новых составах будет всего 118 вагонов, и они смогут доставлять в аэропорты Москвы на 30-40 процентов больше пассажиров, чем нынешние одноэтажные экспрессы.

Повышенное внимание уделили безопасности новых составов: они оборудованы локомотивным объединенным комплексом, который контролирует разрешенную скорость, не позволяет поезду двигаться на запрещающий сигнал, предотвращает несанкционированное движение. Машинист будет получать информацию об обнаруженных неисправностях, а в случае выявления неполадок, способных привести к аварии, поезд автоматически остановится. Пассивная система защиты обеспечит поглощение энергии удара при столкновении. При аварии пассажиров смогут меньше чем за две минуты эвакуировать из любого вагона на нижнем и верхнем уровнях.