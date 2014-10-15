В столице начали перестраивать каналы поставки продуктов - Решетников

Фото: m24.ru

В столице начали перестраиваться каналы поставки продуктов, сообщил Агентству "Москва" глава столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"Все, что касается санкций, влияет на развитие розничной торговли, идет перестройка каналов поставок. Правительство Москвы этим сильно озабочено. Мы активно в этом процессе участвуем через организацию системных переговоров со странами", - заявил Решетников.

Глава департамента также отметил, что кроме санкций на снижение темпов развития розничной торговли влияет и поведение потребителей. Однако, по его мнению, эти факторы удастся преодолеть только через два года.

"Все эти факторы в ближайшие полгода-год никуда не денутся. Я думаю, что это на два года, может, чуть дольше. Это процесс, который просто надо пережить. Чтобы и долговая нагрузка у населения снизилась, и вера в потребление снова вернулась, и розница перестроилась", - рассказал он.

Решетников также отметил, что для властей достаточно сложно добиваться целей развития в условиях умеренного роста доходов. "Ситуация была непростой и в прошлом году. В целом же время показало, что у нас имеется достаточно механизмов и инструментов управления для того, чтобы обеспечивать развитие города в этой непростой ситуации", - добавил Решетников.

"Москва в цифрах": Продуктовая корзина москвича

Напомним, 7 августа Россия объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

25 сентября Сергей Собянин подписал соглашение о поставках продуктов из Азербайджана. Таким образом, на столичных прилавках появится больше азербайджанских помидоров, гранатов, яблок и других овощей и фруктов.

А 1 октября мэр Москвы призвал монгольских производителей сельхозпродукции активнее выходить на потребительский рынок столицы. Речь идет, прежде всего, о поставках продукции животноводства.