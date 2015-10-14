Эмбарго никогда не распространялось на физических лиц - ФТС

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В сети появилась информация о том, что таможенники разрешили россиянам покупать через интернет санкционную продукцию из стран ЕС, США, Австралии и Норвегии. Представитель федеральной таможенной службы пояснил m24.ru, что запрет на покупку этих товаров никогда не распространялся на физических лиц.

"С момента вступления указа президента в силу там было написано – "Участники внешнеэкономической деятельности, коими являются юридические лица". Никогда физические лица не попадали под санкции", – подчеркнул представитель.

Собеседник m24.ru уточнил, что физические лица могли и могут ввозить санкционную продукцию для личного пользования. Для этого достаточно предоставить "заявление физического лица о перемещаемых товарах – в устной или письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации".

Помощь в заказе также осуществляют сервисы по пересылке товаров из стран Евросоюза и США. В этом случае необходимо принять условия договора и предоставить посреднику копию паспорта. Чтобы санкции не коснулись посылки, ее вес не должен превышать пять килограммов.

Стоимость доставки варьируется от 5 до 10 долларов за килограмм. К примеру, килограмм сыра чаддер из штатов обойдется в 1,3 тысячи рублей без учета доставки. Пять килограммов хамона – около 12 тысяч рублей по текущему курсу. Полкилограмма сыра Пармезан – около 800 рублей.

Напомним, эмбарго на поставки продуктов из стран ЕС, США, Австралии и Норвегии введено в России с августа 2014 года. В списке контрафактного товара оказалась свинина, рыба, говядина, сыры, молоко, овощи и фрукты. Первоначально, ограничения были введены сроком на один год. В июне этого года Владимир Путин заявил о продлении запрета на ввоз некоторой иностранной продукции еще на один год. 29 июля он подписал указ, согласно которому вся санкционная продукция подлежит уничтожению.