Для шампанского установят минимальную стоимость

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) предлагает установить минимальную цену на розничную продажу игристого вина в размере 115 рублей.

На сайте ведомства опубликован проект приказа "Об установлении и введении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)".

Документ предлагает установить цену, не ниже которой осуществляется закупка игристого вина у производителя, в размере 95 рублей за 0,75 литра готовой продукции. Цена для перекупщиков, по расчеты ведомства, должна быть не ниже 104 рублей 50 копеек за 0,75 литра готовой продукции.

"Минимальная цена учитывает себестоимость товара, акцизные сборы и другие налоги. Это реальный минимум, который необходимо потратить на производство 0,75 л продукции. Необходимость введения минимальных цен на игристые вина очевидна, под видом шампанского сегодня продают все что угодно", – сообщил "Известиям" пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов.