В Ивантеевке обнаружено три тонны фальсифицированных продуктов

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На территории промзоны в Ивантеевке сотрудники Россельхознадзора и МВД в ходе совместного рейда выявили около трех тонн продовольственного сырья и продукции животного происхождения, имеющих признаки перефасовки и перемаркировки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В подсобном помещении было обнаружено оборудование, упаковка и маркировка, с помощью которой, вероятно, и осуществлялась фальсификация животноводческой продукции.

Кроме того, у владельца не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, из-за чего нельзя идентифицировать продукцию животного происхождения.

Вся продукция изъята и передана на хранение владельцу груза. В дальнейшем будет принято решение о ее возможной утилизации. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить личности поставщиков и места реализации изъятой продукции.

Напомним, в ноябре на 22 километре Калужского шоссе дорожные инспекторы задержали 10 грузовых автомашин с контрафактным алкоголем. В общей сложности изъято более 200 тысяч бутылок, объемом 0,5 и 0,7 литра.

По предварительным данным, алкоголь планировали распространять не только на территории столичного региона, но и в соседних областях.

У водителей автотранспорта не оказалось сопроводительных документов на перевозимый груз. Это вызвало подозрение у сотрудников ГИБДД, и они вызвали на место следственно-оперативную группу.