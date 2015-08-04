Как валютные колебания влияют на цены в магазинах

Константин Цыганков – о влиянии валютных колебаний на цены в магазинах

Во вторник курс доллара на Московской бирже снизился ниже 63 рублей. Сейчас за американскую валюту дают 62 рубля 92 копейки, за евро – 69 рублей 2 копейки. Укрепление рубля происходит на фоне корректировки цен на нефть, передает телеканал "Москва 24".

Накануне российская валюта существенно подешевела. Значения доллара и евро приблизились к мартовским показателям. По мнению экспертов, причины скачков курсов - изменение мировых цен на нефть и снижение ключевой ставки ЦБ. Некоторые аналитики дают позитивные прогнозы для рубля на ближайшие несколько месяцев.

"Может, будет усиление поддержки рынка сырья: встреча с королем Саудовской Аравии. Есть также определенная стабилизация на фондовом рынке, то что есть стимулирующие меры с стороны Банка Китая , в ближайшее месяцы я делаю ставки ставку на укрепление рубля. Но прогнозы рискованные по евро и доллару, пока преобладает негативный сигнал. По индексу РТС сигнал сбалансированный", – отметил финансовый аналитик Александр Осин.

Эксперты также отмечают, что помимо изменения цены на нефть, валюта зависит и от ключевой ставки Центробанка. Ранее она была снижена. Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал о том, как колебания валют могут сказаться на ценах в магазинах.

"Конечно же не все производители сразу начнут наращивать эту цену, но если курс продержится на этих уровнях, конечно же, изменения в сторону повышения будут. Между тем, гречка оказалась на взлете. Оптовые цены на эту крупу, вслед за рисом, резко подскочили. Тонна подорожала на полторы тысячи рублей", – отметил Цыганков.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка такую тенденцию объяснили тем, что фермерам не удалось спасти весь урожай. В 2014 году гречихи собрали только 662 тысячи тонн. Это лишь немного превышает минимальную потребность российского рынка. Некоторые эксперты прогнозируют, что в следующем году ситуация не улучшится.

Причина заключается в том, что сельхозпроизводители сокращают площади под посевы гречихи.